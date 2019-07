Cassa Dottori Commercialisti, domani a Monza incontro sul welfare

L’impegno della Cassa Dottori Commercialisti per il welfare a favore degli iscritti nella provincia di Monza sarà al centro dell’incontro “La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti” che si terrà domani, 5 luglio a partire dalle 16, presso la sede dell’Ordine di Monza e della Brianza, in via Lario 15, a Monza.

All’incontro parteciperanno Walter Anedda, Presidente Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC), insieme ai Consiglieri CNPADC Michele Pirotta e Fabio Pessina.

Sono 855 gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti in provincia di Monza e Brianza, con un reddito medio pari a 88.160 euro e un volume d’affari di poco superiore ai 173mila euro, in crescita dell’1,8% rispetto allo scorso anno.

Valori nettamente più alti di quelli che si registrano a livello nazionale dove il reddito medio per la professione è di poco superiore ai 64mila euro mentre il volume d’affari è pari a circa 114mila euro, ma che risultano inferiori del 14% per quanto riguarda il reddito e dell’8% nel volume d’affari rispetto alla media regionale.

Con un’età media che per gli uomini è di 50,3 leggermente più alta rispetto al dato nazionale che è di 50,1 mentre per le donne scende a 43,9 rispetto alle media di 44, 3 registrata in Italia, la Lombardia è anche la destinataria del maggior numero di trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa nel 2018: 1.853 su 8.925 in tutta Italia per un importo complessivo liquidato di 82 milioni e 976mila euro pari al 28,8% del totale erogato sul territorio nazionale.

“Tra le iniziative di welfare che la Cassa porta avanti sul territorio – spiega Walter Anedda, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti – ci sono anche misure utili alla tutela della famiglia. A questo proposito nel 2018 proprio la Lombardia ha fatto registrare il valore più alto di sostegno a favore dei figli con disabilità da parte della nostra Cassa, per un importo complessivo di 497mila Euro pari a circa il 15% del totale erogato sul territorio nazionale”.

Al convegno che dà diritto a n° 3 crediti formativi, sarà presente il personale della Cassa Dottori Commercialisti con un desk per consulenze di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale.

