4 Motori per l’Europa: ottimi risultati degli atleti brianzoli

Ottima seconda posizione per gli atleti della Lombardia che hanno preso parte, sabato scorso al PalaFacchetti di Treviglio, alla 30esima edizione “4 Motori per l’Europa”, un’incontro internazionale che ha visto protagoniste le delegazioni europee Rhòne Alpes (Francia), Baden-Württemberg (Germania), Fiandre (Belgio) e Lombardia.

Quattro le discipline ginniche in cui si sono affrontati gli atleti, ginnastica artistica maschile e femminile (GAM-GAF), ritmica (GR) e trampolino elastico (TE), che hanno portato all’assegnazione del trofeo “4 Motori per l’Europa” consegnato alla delegazione che ha ottenuto il migliore punteggio nell’all-around, sommando quelli delle diverse discipline. Trionfo per la delegazione del Baden-Wurttemberg, secondo posto per la Lombardia mentre, sul terzo gradino, è salita la delegazione di Rhone-Alpes.

Nelle singole specialità ottime esecuzioni di tutti gli atleti lombardi: primo posto per la ginnastica ritmica, secondo per la femminile e la maschile e terzo per il trampolino elastico. Risultati di tutto rispetto ottenuti grazie ad un attendo lavoro di squadra. Molto bene anche le esecuzioni degli atleti brianzoli: per la femminile in campo Morgana Iannarelli della Gal Lissone, per la maschile Davide Oppizzio della Ginnastica Meda, per la ritmica Gaia Pozzi e Eleonora Tagliabue della San Giorgio ’79 e per il trampolino elastico Aurora Prata e Giulia Menaspà della Sampietrina Seveso e Asia Vucetich tesserata per la Milano 2000 ma residente a Seveso.

Foto apertura archivio MBNews

