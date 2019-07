Festa del Partito Democratico a Monza: torna dopo 5 anni

Torna dopo 5 anni di assenza la Festa Democratica di Monza: organizzata dal Partito Democratico, prenderà il via giovedì 11 luglio e proseguirà fino a domenica 14, negli spazi del Cirzcolo ‘Enzo Biagi, in viale Lombardia 210. ‘Abbiamo scelto un luogo in periferia, dapprima perché Monza non ha una struttura dedicata per questi eventi e poi perché volevamo riportare l’attenzione sulle periferie, purtroppo dimenticate da questa giunta’, ha dichiarato Matteo Raimondi, segretario cittadino del Pd.

Evento eco-friendly

‘Stiamo lavorando grazie alle donazioni raccolte e all’aiuto dei nostri volontari. Senza queste premesse sarebbe stato impossibile tornare a realizzare questo evento’, ha spiegato Raimondi. Per ogni giornata, saranno impiegati 20 volontari, equamente suddivisi tra giovani e adulti, che lavoreranno su turni.

‘E’ stato importante costruire questo momento di condivisione per poter discutere di una nuova linea d’azione. Dobbiamo entrare nell’ottica che serve fare dei cambiamenti sia nel nostro modo di pensare, sia di agire. Sarà il nostro nuovo modus operandi che adotteremo per fare opposizione nei prossimi tre anni’, ha aggiunto il segretario del Pd.

L’evento punterà anche sull’ecosostenibilità, tema quanto mai attuale e importante: ‘Per questo abbiamo scelto di collaborare con Fridays for Future. Abbiamo drasticamente limitato il consumo di plastica e nel contempo sfrutteremo alimenti a chilometro zero’.

La festa si pone l’obiettivo primo di riaprire il dialogo con i cittadini. Sarà l’occasione giusta per raccogliere spunti utili da trasferire poi sui tavoli della politica.

Festa Democratica di Monza: il programma

La Festa Democratica di Monza si declinerà in quattro giornate in cui si alterneranno momenti di musica e convivialità a momenti di ascolto e confronto sui temi protagonisti dei nostri tempi. Ecco in breve gli appuntamenti sinora delineati.

Giovedì 11

Alle ore 18:30, Gigi Ponti ed Elisabetta Strada, Consiglieri Regionali dialoga con il Consigliere Provinciale Egidio Longoni.

Venerdì 12

Alle ore 18:30, il gruppo consigliare del PD Monza analizza la situazione in Città, dopo due anni di Giunta Allevi. L’incontro si conclude con Egidio Riva, Capogruppo PD in Consiglio Comunale.

Sabato 13

Si parte alle ore 9:30 e fino alle ore 13.00 si svolgerà l’incontro intitolato ‘Ri-Costituente delle Idee 2019’: cinque tavoli tematici per discutere di altrettanti temi con cittadini, partiti e associazioni del territorio.

Alle ore 19:00, Irena Zappala (Direzione Nazionale PD) dialoga con l’eurodeputato Brando Benife, sul tema ‘Europa, pensala diversa’.

Infine, alle ore 23:00, verrà proiettato il film ‘Novecento – Atto I’ di B. Bertolucci.

Domenica 14

Si parte alle ore 11:00 con un Contest Musicale: a esibirsi gruppi di giovani della Brianza. Durante le esibizioni live ci saranno alcuni momenti in cui verranno affrontati temi di stretta attualità come l’emergenza climatica con Fridays For Future, i Riders con Carlo Poivara (Segreteria Provinciale GD) e la Legalizzazione.

Alle ore 18:15 ci sarà la presentazione di ‘Onde Rosa’, associazione che si batte in prima linea contro la Tampon Tax.

Alle ore 18:30 si terrà l’incontro incentrato sul libro ‘Femminile Plurale’ di Giorgia D’Errico: Lorenzo Sala (Segreteria Provinciale PD) dialogherà con l’autrice. L’introduzione è affidata a Simona Buraschi, Coordinatrice Provinciale Donne Democratiche.

Durante la serata di chiusura, alle 19:30, ci sarà la proiezione del film ‘Lea’, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa. Interverrà Valerio D’Ippolito (Libera Monza e Brianza).

Infine, alle ore 21:30 ci sarà la chiusura della Festa. Interverranno Matteo Raimondi, Segretario Cittadino PD Monza, Vinicio Peluffo, Segretario Regionale PD Lombardia e Nicola Zingaretti, Segretario Nazionale PD.

