Alla Concessionaria G. Villa fa il suo ingresso il marchio Hyundai

Una nuova Gamma di vetture ha fatto il suo ingresso nella storica concessionaria di Viale Sicilia a Monza, G.Villa ha aperto le porte al Brand coreano Hyundai.

“Abbiamo fortemente voluto introdurre questo marchio coreano per ampliare la nostra offerta su prodotti di fascia media con una forte attenzione verso l’ambiente. Hyundai, nello specifico, propone un’ampia scelta di vetture a tecnologia ibrida – ha spiegato Luciano Villa, patron dell’azienda–. Stiamo in particolare proponendo alla nostra clientela, con successo la Kona EV, il primo SUV elettrico compatto al mondo con oltre 450km di autonomia, in vendita a un prezzo assolutamente accessibile”.

E per accogliere il nuovo ingresso di Hyundai nella famiglia della concessionaria Villa è stato completamente rinnovato lo show-room di viale Sicilia. “Con l’arrivo del brand coreano all’interno della nostra proposta commerciale – ha commentato Villa – abbiamo colto l’occasione per fare alcuni lavori di ammodernamento oltre che nell’area vendita anche all’esterno, ringiovanendo l’immagine della sede. I nuovi spazi, aperti al pubblico già da inizio anno, sono stati inaugurati la scorsa settimana alla presenza del Top Management di Hyundai Motor Company Italia. Erano presenti il Presidente di Hyundai Italia Mr. J.S. Lee, l’Amministratore Delegato Andrea Crespi, il Direttore Commerciale Marone Vallesi, Massimo Cristofori After Sales Director, il management Hyundai Motor Company Italia e tutto il personale della nostra azienda”.

Hyundai va ad ampliare quindi l’offerta della storica concessionaria monzese che ha tra il portafoglio di vetture a disposizione marche come FIAT, LANCIA, ABARTH, FIAT PROFESSIONAL, JEEP Service e ALFA ROMEO Service.

“La storia della nostra concessionaria è iniziata nel 1959 e in questi 60 anni gli obiettivi e i risultati raggiunti sono stati tanti. Risultati, però, mai regalati o scontati. Per diventare quello che ormai siamo arrivati ad essere – ha commentato Luciano Villa- il lavoro e l’impegno sono stati continuativi. Ora l’attività è portata avanti dai miei due figli, Matteo e Alessandra. La nostra è una passione di famiglia e anche i nostri clienti ormai storici fanno parte di diritto della nostra storia”.

Una storia che anno dopo anno e vendita dopo vendita, ha portato la concessionaria Villa a fatturare circa 80 milioni di euro. “Anche durante gli anni di crisi del mercato dell’auto siamo riusciti a mantenere stabili i ricavi. In questi decenni – ha concluso Villa – ci siamo ampliati e ora la nostra azienda occupa una superficie di oltre 18.000 metri quadri suddivisi tra le sedi di Monza di Viale Sicilia 104 e Via Boito 114″. Sedi in cui lavorano più di 50 persone.

