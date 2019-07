Velo Club Sovico, Tangliani convocato per la sfida Tricolore

Anche l’Allievo Gabriele Tagliani è tra i convocati al Campionato Italiano di domenica 7 luglio. Classe 2003, residente a Cantù ma cresciuto ciclisticamente nel Velo Club Sovico, Tagliani è stato selezionato dal coordinatore della struttura tecnica Stefano Pedrinazzi su indicazione del tecnico Marco Cannone e farà parte della Rappresentativa regionale della Lombardia impegnata sulle strade senesi di Chianciano Terme.

Alla sfida tricolore l’alfiere gialloblu si presenta con una discreta striscia di risultati: è salito sul terzo gradino del podio nella gara organizzata dal Velo Club Sovico a Correzzana; ha inanellato diversi quarti posti (San Giorgio su Legnano, Osio Sotto, Romano di Lombardia, Varese – Angera, ndr) e ha fatto bene anche a Cogliate e Robecco sul Naviglio.

Domenica il via alla gara sarà dato alle ore 15.00; i corridori pedaleranno su un tracciato esigente per complessivi 80,4 km.

IL RESTO DELLA SQUADRA ALLIEVI AL TROFEO BACCANELLO – Gli altri Allievi di Velo Club Sovico saranno impegnati in provincia di Bergamo, pedaleranno lungo i 79 chilometri del “Trofeo Baccanello” di Calusco d’Adda. Partenza prevista alle ore 9.00.

GIOVANISSIMI TRA CERNUSCO SUL NAVIGLIO E SARONNO – La squadra dei Giovanissimi domenica si dividerà su più fronti, infatti, a calendario sono previste: la finale del Trofeo Rosa che vedrà Costa – Staricco e Riboldi in gara a Cernusco sul Naviglio (partenza prima gara alle 9.30); il trofeo Lombardia al maschile in programma sempre a Cernusco sul Naviglio nel pomeriggio. I piccoli atleti che non saranno impegnati nelle gare in provincia di Milano, correranno il “50° GP città di Saronno con partenza alle 9.30.

LO JUNIORES TAGLIABUE A CASTANO PRIMO – Domenica tornerà alle corse lo Juniores Pierluigi Tagliabue: per lui l’appuntamento è con il “Memorial papà Bortolami” di Castano Primo, gara di 120 chilometri con partenza alle 14.00.

