Serie C, ecco il calendario 2019/2020. La prima partita del Monza in trasferta

Il fischio di inizio del campionato di calcio di Serie C sarà il 25 agosto. Il Monza darà il via alla stagione giocando fuori casa. Ad ospitare i biancorossi sarà il campo del Pro Patria (Busto Arsizio).

Meno di un mese all’inizio, dunque, e già l’adrenalina si fa sentire. Il girone della squadra monzese è quello A.

“Sarà un campionato di grande qualità e all’insegna delle regole. La svolta è partita. Un esempio tangibile sono i calendari di C un mese prima dell’inizio del campionato” queste le parole di Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, prima di premere il pulsante che ha dato il via ai calendari del campionato Serie C, presso il Salone d’onore del CONI a Roma.

“Sarà romantico”: l’AC Monza vuole essere una squadra diversa dalle altre e diventare un esempio da seguire. L’obiettivo della nuova proprietà, infatti, è di scalare le categorie professionistiche e portare la squadra dove non è mai stata nella sua storia ultracentenaria: in Serie A.

Ma il Monza non è la sola squadra brianzola impegnata nel campionato di Serie C. Le pantere del Renate partiranno dal derby di Gorgonzola, chiuderanno il viaggio di regular season ad Arezzo. Esordio il 25 agosto nella tana della Giana Erminio, sette giorni dopo il debutto casalingo contro il Pontedera. Sono quattro i turni infrasettimanali in programma: mercoledì 25 settembre pantere di scena sul campo della Pistoiese, mercoledì 23 ottobre invece al “Città di Meda” ospiterà il Novara. Nel girone di ritorno invece si giocherà in settimana a Gozzano (26 febbraio) ed il derby contro il neopromosso Lecco (25 marzo). Ultimo impegno dell’anno solare 2019 contro la Giana Erminio, mentre la prima del 2020 è in terra toscana, sul sintetico del Pontedera.

Ricordiamo che non si gioca più in prossimità delle festività natalizie (a Santo Stefano ed il 29/30 dicembre), dopo una sosta lunga di tre settimane si riallacciano gli scarpini domenica 12 gennaio, per poi correre a perdifiato sino al 26 aprile, giorno in cui si completerà la 38^ ed ultima giornata della regular season.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter