Alberto Galantino, ad un anno dalla sua scomparsa il mondo del Polo lo ricorda

A circa un anno dalla sua tragica scomparsa, il mondo del Polo ricorda il suo grande campione Alberto Galantino. Monzese, 50 anni, Galatino è scomparso lo scorso 10 settembre a causa di una malattia rara che in pochi mesi lo ha strappato alla vita.

Il dieci volte campione italiano, come lui nessuno aveva mai raggiunto un risultato simile, amava il polo, sport a cui lo aveva avvicinato il padre, Arnaldo Galantino. Era tra i fondatori dell’Argentario Polo Club, in Toscana, ed è proprio il circolo ad avere organizzata una serie di iniziative per omaggiare il grande campione.

Quest’anno la stagione sportiva comincerà con il torneo ad alto handicap Silver Cup hp 6-10 che si terrà dal 18 al 21 luglio dove verranno assegnate la Coppa Comune di Monte Argentario e il trofeo Hotel Torre di Cala Piccola. A seguire la XXXII edizione della Coppa d’Oro Monte Argentario hp 6-10 dal 24 al 28 luglio dedicata proprio alla memoria di Alberto, uno dei fondatori del Club, dove ha dato vita ad un grande spettacolo sportivo. Aveva soltanto 13 anni quando vinse il suo primo Campionato Italiano di Polo nel 1980.

Il prossimo 26 luglio, proprio in suo ricordo, si terrà poi una cena di beneficenza presso l’Argentario Polo Club a favore dell’Associazione La Farfalla che opera sul territorio maremmano e si occupa di assistenza domiciliare ai malati terminali. Sarà una festa con Asado (grigliata argentina) e musica dal vivo per ricordare Alberto come avrebbe voluto lui, sempre entusiasta di raccogliere tutti intorno ad una griglia e di parlare ovviamente di polo.

Come ogni anno a sostegno delle nuove generazioni del polo, si terrà un torneo Junior dal 26 al 28 luglio.

Torneo conclusivo della stagione, dal 1 all’11 agosto, la XII edizione della Coppa Italia F.I.SE. Hp 4-6 , organizzato in collaborazione con il Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri, che ogni anno riscuote un grande successo Italiano e Internazionale.

Il programma e I risultati delle partite saranno pubblicati in tempo reale sul nostro sito e sulla pagina facebook Argentario Polo Club

Ingresso libero

