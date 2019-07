Arcore, stazione più sicura: in arrivo un nuovo impianto di illuminazione

Settimane di buone nuove in quel di Arcore. Il Sindaco Rosalba Colombo ha infatti annunciato nei giorni scorsi l’imminente via ai lavori per il rifacimento dei servizi servizi igienici e degli spogliatoi della palestra delle scuole medie, utilizzata sia dagli studenti sia dagli atleti delle tante associazioni sportive. La Giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo. “Dopo l’affidamento dei lavori – ha commentato il primo cittadino- partirà il cantiere di un’opera improcrastinabile e necessaria“.

Una buona notizia è arrivata anche per i tanti pendolari che prendono il treno ad Arcore. E’ stato infatti approvato il progetto esecutivo per l’illuminazione a led del parcheggio di interscambio di via De Gasperi e quello tra via De Gasperi e via Vittorio Veneto. Un’opera chiesta a gran voce dai pendolari che denunciavano problematiche e rischi legati alla sicurezza dato che il parcheggio della stazione al calar del sole è praticamente al buio. L’opera prevede un costo di circa 157 mila euro. “Il cronoprogramma – ha spiegato il sindaco di Arcore Rosalba Colombo- prevede circa 7 settimane dall’affidamento dei lavori. Più senso di sicurezza, più illuminazione a led”.

