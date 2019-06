Monza, Trofeo della Pace: al via la quattordicesima edizione

La quattordicesima edizione del Trofeo della Pace prevede 2 date: domenica 30 giugno presso lo stadio Sada di Monza per il torneo interetnico di calcio a 7 maschile e domenica 29 settembre per il torneo interetnico di pallavolo femminile.

Promosso dalla sezione monzese della UPF insieme al comitato brianzolo della UISP, l’Unione Italiana Sport per Tutti, con la collaborazione dell’AIAC – Associazione Italiana Allenatori Calcio – Onlus e della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, risulta una delle manifestazioni più interessanti in Brianza per il suo mix tra sport, educazione, integrazione e solidarietà; il Trofeo della Pace è stato ideato per favorire la pratica sportiva e attraverso di essa l’incontro, la conoscenza, il rispetto reciproco e l’amicizia tra giovani residenti su uno stesso territorio ma appartenenti a nazionalità, culture e tradizioni diverse.

Il torneo di calcio, che prevede la partecipazione di circa 80 giovani giocatori, delle varie nazionalità e comunità presenti sul territorio, si terrà domenica 30 giugno dalle ore 10 alle 18.30 presso la stadio Sada, con partite di qualificazione al mattino e finali nel pomeriggio, al termine si terranno le premiazioni, con coppe, medaglie e gadget per tutti, mentre è previsto anche il pranzo insieme per favorire la conoscenza e l’amicizia tra i giovani partecipanti.

Anche quest’anno è prevista la partecipazione di studenti di alcune scuole superiori, allo scopo di ampliarne la valenza educativa ed etica, insieme a giovani studenti, di varie nazionalità, del CPIA Monza, il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, che potranno usufruire gratuitamente del materiale da gioco. I giovani studenti del CPIA verranno a giocare rodati da 2 mesi di allenamento, tenuto una volta a settimana con allenatori volontari, grazie all’impegno della prof.ssa Maria Antonietta Mancuso e alla concessione gratuita sia del campo di allenamento sia dello stadio Sada da parte della Società Sportiva Juvenilia/Fiammamonza.

Le squadre già formate saranno 6: UPF Sport for Peace, CPIA Monza, Real Monza, Sanmaurense SPRAR Pavia, Atletico XX Settembre, Spallanzaska, mentre altre 2 squadre giocheranno per la Coppa Fair Play. Il testimonial sarà Mario Beretta, allenatore con esperienze anche nelle serie A, già presente in una precedente edizione.

Quest’anno il Trofeo della Pace è rientrato nel progetto alternanza scuola/lavoro dell’istituto superiore IIS-IPSIA “G.Meroni” di Lissone: alcuni studenti della scuola, guidati dalla prof.ssa Maria Rosaria Marra, stanno realizzando un video cortometraggio ad esso dedicato.

Il torneo interetnico di pallavolo femminile, promosso con la collaborazione anche del Centro Islamico di Monza – grazie all’impegno della direttrice Tahany Shahin (Titti) – si terrà domenica 29 settembre presso una palestra scolastica del territorio, da identificare. L’edizione primaverile si era tenuta il 31 marzo presso la scuola media Bellani di Monza, con la partecipazione di circa 60 giocatrici tra ragazze e squadre formate da giovani mamme.

Il Trofeo della Pace ha ottenuto l’adesione e il patrocinio della Regione Lombardia, del CONI Lombardia, del Comune di Monza, della Provincia Monza Brianza e di molti Comuni del territorio.

Il programma degli eventi collegati, il calendario e i risultati delle partite, con foto, resoconti e rassegna stampa saranno pubblicati sul sito web dedicato www.trofeodellapace.org, attualmente in revisione, dove verranno evidenziati i loghi e i nomi degli Enti e Istituzioni che aderiranno, mentre è prevista anche una brochure illustrativa a colori, con articoli e foto della manifestazione, che verrà data a tutti i partecipanti in occasione di un successivo incontro.

