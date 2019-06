Trofeo dei Territori, Milano-Monza-Lecco piglia tutto

Doppietta di Milano-Monza-Lecco. Sono la selezione femminile di Milano-Monza-Lecco e quella maschile di Milano Monza Lecco ad aggiudicarsi l’edizione 2019 del Trofeo dei Territori, il torneo di pallavolo giovanile per selezioni Under 15 maschili e Under 14 femminili organizzato dal Comitato Regionale della Lombardia e dal Comitato Territoriale di Pavia, nell’ambito del progetto Kinderiadi. I palazzetti dell’Oltrepo pavese, Broni, Stradella, Casteggio, Rivanazzano Terme e Voghera, hanno ospitato la due-giorni di gare. Le due finalissime si sono disputate al PalaOltrepo di Voghera. Ottima la cornice di pubblico accorsa per sostenere le giovane promesse del volley lombardo. Tutti i 270 giocatori partecipanti e i rispettivi accompagnatori e staff hanno seguito l’evolversi dell’evento fino alla cerimonia di premiazione a Voghera che ha visto la presenza del Presidente Federale Pietro Bruno Cattaneo e di special guest come Maikel Cardona e Alice Degradi.

Nel settore femminile Varese non riesce a confermare il titolo vinto lo scorso anno, passando lo scettro al Milano-Monza-Lecco che vince la finale 1°/2° posto per 2-0 (25-18 25/23). Nel primo set Milano-Monza-Lecco ha imposto il proprio gioco ai danni di Varese che ha provato a rimanere attaccato al set. Storia differente nel secondo parziale, molto equilibrato, con Varese voglioso di riscatto. Qualche errore di troppo nei momenti decisivi del match hanno portato la compagine milanese ad alzare la coppa.

Sul terzo gradino del podio sale Brescia che ha sconfitto Cremona-Lodi 2 set a 0; quinto posto per Bergamo, vittoriosa su Mantova (2-0). Infine Pavia conferma il settimo posto dell’edizione precedente davanti a Sondrio e Como.

Come miglior giocatrice della manifestazione è stata premiata la stella della selezione di Varese, Sofia Fenzio della Rappresentativa di Milano-Monza-Lecco.

Miglior attaccante: Ludovica Pagliuca (Milano-Monza-Lecco)

Miglior libero: Emma Ferrari (Varese)

Miglior palleggio: Andrea Riva (Milano-Monza-Lecco)

Il torneo maschile si conclude con il quinto successo consecutivo di Milano Monza Lecco. Un inizio finale equilibrato sin dai primi scambi, un punto a punto costante fino 26-24 per Milano che chiude il set con un pallonetto e un muro-punto. Il secondo set è senza storia, Milano impone il suo gioco e Bergamo è costretto a subire. Il parziale è netto 25-6 per Milano.

Nelle semifinali del mattino erano state nette le affermazioni di Milano Monza Lecco su Pavia (25-15 25/6) che chiuderà quarta e di Bergamo su Brescia ( ribaltando la semifinale della passata edizione. Al quindi posto Mantova, vittoriosa per 2-0 su Varese; nel girone per il settimo posto prevale Como davanti a Cremona-Lodi e Sondrio.

Il miglior giocatore del torneo è Mattia Della Canonica della selezione di Milano Monza Lecco.

Miglior libero: Andrea Valsecchi (Bergamo)

Miglior palleggio: Federico Bonacchi (Milano-Monza-Lecco)

Miglior attaccante: Marco Colli (Pavia)

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Comitato Regionale della Lombardia della FIPAV, Piero Cezza, e il Presidente uscente Adriano Pucci Mossotti.

I risultati completi delle gare, insieme a tutte le informazioni sull’evento, sono disponibili sul sito ufficiale www. kinderiadivolley.it/TDP- Lombardia/2019/pagina-index. Aggiornamenti anche sul sito del Comitato Regionale della Lombardia, www.lombardia. federvolley.it, e sulla pagina Facebook www.facebook.com/ fipavcrlombardiae www. facebook.com/fipavpv .

La manifestazione è inserita nel percorso che accompagnerà gli appassionati di pallavolo fino alla Volleyball Nations League nel weekend 21-23 giugno. Informazioni sull’evento e sulla prevendita dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Comitato Regionale, www.lombardia. federvolley.it.

Oltre a Kinder + Sport, main sponsor dell’evento e partner della Federazione Italiana Pallavolo per tutte le attività del settore giovanile, hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione i partner Mikasa (che fornirà i palloni ufficiali da gara), Tiebreaktech, Unet Energia Italiana, Lawdis. Il Trofeo dei Territori-Kinderiadi è patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Broni, Città di Categgio, Comune di Rivanazzano Terme, Città di Stradella e Comune di Voghera.

Di seguito, i risultati e le classifiche completi del torneo.

PRIMA FASE – TORNEO MASCHILE – RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone A – Voghera-S. Vittore

Milano-Monza-Lecco – Sondrio 2-0 (25/8 25/4)

Sondrio – Pavia 0-2 (9/25 17/25)

Pavia – Milano-Monza-Lecco 0-2 (13/25 11/25)

Classifica: Milano-Monza-Lecco 8, Pavia 4, Sondrio 0.

Girone B – Rivanazzano

Bergamo – Mantova 2-1 (18/25 25/18 15/11)

Mantova – Como 2-1 (20/25 25/23 15/10)

Como – Bergamo 0-2 (15/25 15/25)

Classifica: Bergamo 7, Mantova 4, Como 1.

Girone C – Voghera-Don Orione

Brescia – Cremona-Lodi 2-0 (25/17 25/20)

Cremona-Lodi – Varese 1-2 (25/20 19/25 5/15)

Varese – Brescia 2-1 (22/25 25/20 15/9)

Classifica: Varese 6, Brescia 5, Cremoa-Lodi 1.

PRIMA FASE – TORNEO FEMMINILE – RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone A – Broni

Varese – Mantova 2-0 (26/24 25/23)

Mantova – Sondrio 2-0 (26/24 25/16)

Sondrio – Varese 0-2 (24/26 17/25)

Classifica: Varese 8, Mantova 4, Sondrio 0.

Girone B – Stradella

Bergamo – Cremona-Lodi 0-2 (23/25 24/26)

Bergamo – Brescia 1-2 (25/23 14/25 11/15)

Brescia – Cremona-Lodi 1-2 (15/25 25/14 13/15)

Classifica: Cremona-Lodi 7, Brescia 4, Bergamo 1.

Girone C – Casteggio

Milano-Monza-Lecco – Como 2-0 (25/14 25/18)

Como – Pavia 0-2 (19/25 15/25)

Pavia – Milano-Monza-Lecco 0-2 (11/25 21/25)

Classifica: Milano-Monza-Lecco 8, Pavia 4, Como 0

SECONDA FASE – TORNEO MASCHILE – RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone D – Voghera-S. Vittore

Milano-Monza-Lecco – Cremona-Lodi 2-0 (25/10 25/12)

Cremona-Lodi – Mantova 0-2 (11/25 17/25)

Mantova – Milano-Monza-Lecco 0-2 (18/25 13/25)

Girone E – Rivanazzano

Bergamo – Sondrio 2-0 (25/11 25/9)

Sondrio – Brescia 0-2 (13/25 8/25)

Brescia – Bergamo 2-1 (25/23 23/25 15/13)

Girone F – Voghera-Don Orione

Varese- Como 1-2 (23/25 25/16 8/15)

Varese- Pavia 0-2 (13/25 21/25)

Pavia – Como 2-1 (15/25 25/15 18/16)

Classifica Generale Maschile

Milano-Monza-Lecco 16, Bergamo 12, Brescia 12, Pavia 11, Mantova 8, Varese 7, Como 5, Cremona-Lodi 1, Sondrio 0.

SECONDA FASE – TORNEO FEMMINILE – RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone D – Broni

Varese – Como 2-0 (25/17 25/14)

Como – Brescia 0-2 (23/25 25/27)

Brescia- Varese 0-2 (25/27 21/25)

Girone E – Stradella

Cremona-Lodi – Sondrio 2-0 (25/18 25/20)

Sondrio – Pavia 2-0 (25/23 25/23)

Pavia – Cremona-Lodi 0-2 (16/25 9/25)

Girone F – Casteggio

Milano-Monza-Lecco – Bergamo 2-0 (25/17 25/8)

Bergamo – Mantova 2-1 (21/25 25/17 15/9)

Mantova – Milano-Monza-Lecco 0-2 (14/25 10/25)

Classifica Generale Femminile:

Milano-Monza-Lecco 16, Varese 16, Cremona-Lodi 15, Brescia 8, Mantova 5, Bergamo 4, Sondrio 4, Pavia 4, Como 0

TORNEO MASCHILE – RISULTATI

Girone G

Como – Sondrio 2-0 (25/18 25/20)

Sondrio – Cremona-Lodi 0-2 (9/25 22/25)

Cremona-Lodi – Como 0-2 (18/25 19/25)

Semifinale 1°/4° posto

Milano-Monza-Lecco – Pavia 2-0 (25/15 25/6)

Bergamo – Brescia 2-0 (28/26 25/21)

Finale 5°/6° posto

Mantova – Varese 2-0 (25/20 25/14)

Finale 3°/4° posto

Pavia – Brescia 0-2 (24/26 16/25)

Finale 1°/2° posto

Milano-Monza-Lecco – Bergamo 2-0 (26/24 25/6)

1° Milano-Monza-Lecco; 2° Bergamo; 3° Brescia; 4° Pavia; 5° Mantova; 6° Varese; 7° Como; 8° Cremona-Lodi; 9° Sondrio.

TORNEO FEMMINILE – RISULTATI

Girone G

Sondrio – Como 2-1 (25/19 21/25 15/10)

Como – Pavia 0-2 (11/25 10/25)

Pavia – Sondrio 2-1 (25/22 15/25 15/11)

Semifinale 1°/4° posto

Milano-Monza-Lecco – Brescia 2-1 (20/25 26/24 15/13)

Varese – Cremona-Lodi 2-1 (20/25 25/11 15/10)

Finale 5°/6° posto

Mantova – Bergamo 0-2 (17/25 14/25)

Finale 3°/4° posto

Brescia – Cremona-Lodi 2-0 (25/13 25/18)

Finale 1°/2° posto

Milano-Monza-Lecco – Varese 2-0 (25/18 25/23)

Classifica finale

1°Milano-Monza-Lecco; 2° Varese; 3° Brescia; 4° Cremona-Lodi; 5° Bergamo; 6° Mantova; 7° Pavia; 8° Sondrio; 9° Como.

