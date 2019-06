Tennis, domenica tutti a tifare i brianzoli alla finale Playoff per la promozione in serie B

Sulla strada della promozione in Serie B, il Tennis Club Villasanta di Monza dovrà imbattersi contro i ragazzi del T.C. Viterbo. Sarà una finale rovente, quella in programma per il 30 giugno, che si disputerà proprio nel capoluogo brianzolo, al Villa Reale Tennis.

Il Tennis Club Villasanta nella semifinale play-off ha battuto il T.C. Caltanissetta. La squadra, che giocherà questa importate partita in casa, si presenterà con una formazione equilibrata composta da due 2.4, un 2.5 e un 2.6. “Anche la Sicilia è stata conquistata! Complimenti alla nostra squadra di serie C che dopo una dura giornata di gara, oggi ha ottenuto una preziosa vittoria per 4-2 contro Caltanissetta!” commentano dal club.

Ora manca solo un passo alla promozione in serie B: “Avremo bisogno del sostegno di tutti per tifare assieme i nostri ragazzi!”.

