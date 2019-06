Summer Monza: al via un’estate di festa ricca di spettacoli, musica e buon cibo

Tre mesi ricchi di eventi tra musica, street food, animazione per bambini, cinema e molto altro ancora. Tutto questo è Summer Monza 2019, il grande contenitore di eventi che accompagnerà i monzesi e non solo per tutta l’estate, da giugno ad agosto.

Molte le riproposte e tante le novità per questa seconda edizione. “L’ottimo lavoro di squadra ha permesso di fare rete con molte realtà del territorio – afferma Massimiliano Longo, assessore alla Cultura del Comune di Monza – l’obiettivo è di aumentare di anno in anno il livello e la qualità dell’offerta rendendola una rassegna sempre più ricca e variegata in modo da permettere di richiamare sempre più turisti e di accompagnare tutti coloro resteranno in città”.

Il tutto prenderà il via sabato prossimo, l’8 giugno, con la Rievocazione Storica in centro, per poi proseguire con la Cena in Bianco domenica 16 giugno “Ancora to secret la location – dichiara Lorena Sala, organizzatrice della serata total white sotto le stelle -“. Ritorna per il secondo anno l’appuntamento con il professor Vittorio Sgarbi per una delle sue lectio magistralis (20 giugno).

Il 24 giugno si festeggia come di consueto il Santo Patrono: in programma in mattinata la consegna dei “Giovannini d’oro” sotto i portici dell’Arengario, nel pomeriggio un concerto pianistico del giovane talento sud coreano Sae Yoon Chon e in serata i tradizionali Fuochi di San Giovanni.

Non potevano mancare la Festa della Musica (21 giugno), il Festival dell’Operetta (27-28-29 giugno) e la Musica nei Chiostri (dall’1 al 14 luglio). Occhi puntati anche sui Boschetti Reali con attività dedicate a tutta la famiglia, (22-23 giugno) e due weekend con lo street food (Festa greca 5-6-7 luglio e Pizza Festival 19-20-21 luglio).

“Far rivivere i Boschetti è per noi fondamentale – afferma il sindaco Dario Allevi – stiamo investendo molto in questa parte della città e grazie a queste innumerevoli proposte cercheremo di renderla fruibile a tutti i cittadini tra cui bambini e famiglie”. Da non perdere l’installazione luminosa creata per questo periodo estivo composta da 30 farfalle bianche e archi luminosi: “Le farfalle hanno un valore simbolico – spiega Longo – si sono impossessate dei Boschetti come dovrebbero fare i cittadini”.

Tornano poi il Cinema sotto le stelle nel cortile del Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini” (giugno, luglio, agosto), e gli allegri e divertenti spettacoli degli artisti di strada di “Non solo clown” che si protrarranno per ben due mesi (luglio, agosto).

Programma completo

RIEVOCAZIONE STORICA

Sabato 8 giugno – Centro storico – ore 16 e 21

Anno Domini 1407 Estore Visconti è acclamato Signore di Monza. Dalle ore 16, in piazza Roma e sotto i portici dell’Arengario, artigiani all’opera con gli antichi mestieri. Alle ore 21, corteo storico in costumi del XV secolo, da largo Mazzini per le vie del centro storico. In piazza Duomo spettacolo conclusivo con il volo della colomba teodolindea. In caso di maltempo il Corteo è rinviato al giorno successivo. La Rievocazione Storica quest’anno sostiene Croce Rossa Italiana Comitato di Monza per l’acquisto di due nuove ambulanze.

CENA IN BIANCO

Domenica 16 giugno – ore 20

Una cena sotto le stesse in una location a sorpresa che sarà svelata solo una settimana prima dell’evento. Il dress code è il “total white” e la partecipazione è gratuita scrivendo a cenainbiancomonza@gmail.com. Info sulla pagina Facebook Cena in bianco Monza.



LA LEZIONE DEL PROFESSORE

Giovedì 20 giugno – ore 21 – Piazza Roma – Portici Arengario

Torna a Monza il professor Vittorio Sgarbi, critico d’arte ed esteta, per una delle sue lectio magistralis. L’appuntamento con il pubblico – a metà tra uno spettacolo e una vera e propria conferenza – sarà dedicato alle bellezze e al patrimonio monumentale e architettonico della nostra città, spaziando tra storia, arte e letteratura. Le sue riflessioni partiranno dai monumenti più rappresentativi della Lombardia e, in particolare, di Monza fino all’esame di alcune opere custodite nei Musei Civici: un appuntamento da non perdere per scoprire o riscoprire alcuni degli aspetti inediti del nostro patrimonio artistico.

FESTA DELLA MUSICA

Venerdì 21 giugno – ore 21 – Piazza Roma – Portici Arengario

Una grande serata di musica per il primo giorno d’estate. Sul palco saliranno Livio dei Camaleonti, Paky dei Nuovi Angeli, Dario Baldan Bembo (che presenterà in anteprima la canzone dedicata al Monza Calcio, Elisabetta Viviani, Gatto Panceri. Da Sanremo Rock Andrea Belfiori, The Wox e il vincitore dell’edizione di quest’anno del concorso sanremese che si svolgerà il 7 giugno al Teatro Ariston. Cabaret con Edoardo Romano dei Trettré e special guest Alberto Fortis, che l’anno scorso ha tagliato il traguardo dei quarant’anni dal suo disco d’esordio, uno dei debutti più folgoranti della storia della musica italiana. Presenta: Alex Peroni, voce di radio Number One. In collaborazione con AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa).

WEEKEND IN FAMIGLIA AI BOSCHETTI REALI

Sabato 22 giugno e domenica 23 giugno- ore 21 – Boschetti Reali

In occasione del fine settimana precedente la festa di San Giovanni, i Boschetti Reali saranno scenario di attività e iniziative dedicate a grandi e piccini: giochi, fiabe, musica, scienza, folletti e burattini saranno i protagonisti di un programma pensato per le famiglie.

24 GIUGNO, SAN GIOVANNI BATTISTA IL PATRONO

Conferimento dei “Giovannini d’oro”

Lunedì 24 giugno ore 12 – – Piazza Roma – Portici Arengario

Si rinnova anche quest’anno la cerimonia pubblica per il conferimento dei “Giovannini d’Oro” a quattro monzesi benemeriti di cui uno alla memoria, che durante l’anno si sono distinti nel campo culturale, sportivo, economico-sociale. È riservato a un’associazione cittadina, invece, il premio Corona Ferrea.

IL PIANOFORTE DI SAE YOON CHON

Lunedì 24 giugno – ore 18 – Piazza Roma – Portici Arengario

Concerto del giovane talento sud coreano Sae Yoon Chon, vincitore del primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Dublino 2018. Musiche di Beethoven, Brahms, Debussy e Dutilleux. In collaborazione con Gioventù Musicale Italiana.

SPETTACOLO PIROTECNICO

Lunedì 24 giugno – ore 22 – Parco di Monza – Area ex Ippodromo (di fronte a Villa Mirabello)

Gli attesissimi Fuochi di San Giovanni, come da tradizione, si terranno nel Parco di Monza e saranno caratterizzati da un uso artistico degli effetti pirotecnici sottolineato da una coinvolgente colonna sonora: un vero e proprio viaggio nei sentimenti e nelle emozioni che si snoda in quadri pirotecnici dal ritmo sostenuto per una ventina di minuti. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato al giorno successivo.

FESTIVAL DELL’OPERETTA

Giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 giugno – ore 21 – Piazza Roma – Portici Arengario

Dopo il grande successo della prima edizione, quest’anno si replicano le tre serate dedicate all’operetta con la Compagnia Italiana di Operette di Elena D’Angelo per la produzione del Gruppo da Camera Caronte. Scenografie raffinate, personaggi in costume, un’orchestra dal vivo saranno gli ingredienti fondamentali delle serate, capaci di regalare emozioni musicali originali e di grande qualità.

Giovedì 27 giugno

Gran soirée al Café Chantant

Arie da salotto, canzoni e melodie d’operetta. Con Elena D’Angelo (soprano), Luigi Monti (comico), Francesco Tuppo (tenore).

Venerdì 28 giugno

La principessa della Czarda

Operetta in tre atti. Libretto di Leo Stein e Bela Jenbach. Musiche di Emmerich Kálmán.

Sabato 29 giugno

Al cavallino bianco

Operetta in tre atti. Libretto di Hans Muller e Erick Charrell. Musiche di Ralph Benatzky e Robert Stolz.

MUSICA NEI CHIOSTRI 2019

Da lunedì 1 a domenica 14 luglio, tutti i giovedì, venerdì e domenica

Musica nei Chiostri, giunto quest’anno alla XXI edizione, nasce dall’idea di coniugare musica e architettura e si conferma si conferma un esempio di collaborazione tra le associazioni musicali della città. In programma sei concerti di cori polifonici, ensemble strumentali e bande in alcuni dei più suggestivi chiostri cittadini. La musica ha il potere di far rivivere questi angoli nascosti della nostra città grazie alla cornice suggestiva.

NONSOLOCLOWN

Da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto – ore 21.30 – Tutti i sabati in piazza Trento e Trieste

Dodicesima edizione della rassegna internazionale di artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco. Uno spettacolo allegro e divertente adatto ai bambini di tutte le età. Novità di questa edizione Nonsoloclown bambini, una sezione interamente dedicata ai più piccoli. L’appuntamento quest’anno ci accompagnerà per ben due mesi.

BOSCHETTI STREET FOOD

A luglio

Gli storici giardini si trasformeranno, per due weekend, in un contenitore di cibo da strada di qualità. Una particolare illuminazione con farfalle e fiori renderà la location magica e affascinante.

Festa greca

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio – dalle 18 alle 24

Prodotti tipici enogastronomici e balli folkloristici porteranno un angolo di Grecia a Monza. Si potranno gustare le specialità greche come gyros pita, souvlaky, bifteky e tanto altro, accompagnate dalle migliori birre artigianali elleniche in una vera e propria food and drink experience. Dalle ore 18 alle ore 22 balli tipici e musica live.

Pizza Festival

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio – dalle 12 alle 24

Dedicato interamente ad uno dei prodotti più popolari della Penisiola, il Festival mette al centro la pizza, preparata con materie prime a Km. 0 e di qualità e accompagnata da birre artigianali. In programma laboratori gratuiti sull’arte dell’impasto e del riciclo e una sfida spettacolare tra pizzaioli a colpi di pizza acrobatica.

CINEMA SOTTO LE STELLE

Giugno, luglio e agosto – Ogni mercoledì – Ore 21 – Cortile del Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini” – Reggia di Monza

La rassegna di cinema all’aperto consente di ripercorrere un anno di cinema di qualità con i migliori film dell’anno, le pellicole premiate agli ultimi festival cinematografici e importanti prime visioni.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter