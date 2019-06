Monza, tutti in sella per il “Piccolo Giro di Lombardia sulle Orme di Sant’Agostino”

Il serpentone delle due ruote si snoderà da via Duca d’Aosta (partenza), viale V. Veneto, via Cavallotti, svolta a destra su via Manzoni, largo G. Mazzini, via Turati, via Mentana, via Foscolo, via Tintoretto, via Tiepolo, via Correggio, viale Libertà fino al confine con il comune di Concorezzo.

Sarà sospesa la disciplina relativa alla corsia preferenziale degli autobus del T.P.L. in via A. Manzoni a partire dall’intersezione con via F. Cavallotti fino all’intersezione con largo G. Mazzini.

Dalle ore 11:30 fino alle ore 12:15 sarà inoltre vietata la circolazione a tutti i veicoli anche nel percorso di ritorno: provenendo dal comune di Lissone viale Elvezia, piazzale Virgilio, viale Lombardia, viale V. Veneto, via D. d’Aosta.