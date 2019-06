Torna la Misinto Bierfest. Tante le novità di quest’anno!

È stata presentata oggi, giovedì 20 giungo presso la sede di Regione Lombardia a Milano, la 24ˆ edizione della Misinto Bierfest, l’ormai tradizionale festa della birra, che ogni anno attira oltre 55 mila visitatori. Si è quindi parlato di birra e di progetti benefici, ma soprattutto di tante novità che quest’anno caratterizzeranno il festival.

Dall’11 al 21 luglio il “Mönchshof Stadl di Misinto ospiterà l’edizione 2019 della kermesse. La festa, che aprirà i suoi cancelli ogni sera a partire dalle 19.30, sarà inoltre accompagnata da concerti di gruppi bavaresi. Insomma, Un appuntamento sempre più gourmet tra tradizione bavarese ed innovazione. “È infatti una festa che si rinnova di anno in anno – ha spiegato Fabio Mondini, presidente di GAM E20 e organizzatore della Misinto Bierfest – che è prima di tutto una grande emozione capace di portare valore aggiunto al territorio“.

Un valore aggiunto che negli anni ha trasformato un’occasione di convivialità e divertimento per la cittadinanza in qualcosa di più grande. Infatti, come ha dichiarato il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, “la Misinto Bierfest è ormai un appuntamento estivo che ha superato i confini di Misinto. Oggi – ha specificato Sala – i nostri Comuni devo imparare a caratterizzarsi in qualcosa e l’idea che un piccolo paese sia capace di attirare l’attenzione europea è davvero fantastica”.

 

LO SCOPO BENEFICO

Ma, al di là del prestigio la Misinto Bierfest si caratterizza anche e soprattutto per il suo scopo benefico. In tal senso, il neo sindaco di Misinto Matteo Piuri, che quest’anno aprirà la botte per la prima volta, ha testimoniato: “La Misinto Bierfest è un pezzo della mia vita, ma soprattutto un evento che ha fatto molto per la beneficenza e per la comunità“. Come ogni anno, infatti, parte del ricavato verrà devoluto a progetti per il territorio misintese. Alcuni dati alla mano, nel corso delle passate edizioni sono state finanziate iniziative per 350 mila euro. L’acquisto di un furgone per il trasporto dei disabili e l’allestimento delle ambulanze con macchinari di ultima generazione sono solo alcuni degli esempi che il Bierfest ha reso possibile.

 

LE NOVITÀ

Sono diverse le novità che, quest’anno, caratterizzeranno la Misinto Bierfest. Prima tra tutte la presenza della federazione Italiana Cuochi che delizierà i palati dei presenti con braciole e costate. Una novità, questa, “che darà l’impressione di essere ad una festa bavarese, ma con quel tocco di italianità”.

Come consuetudine non mancherà il grande tendone sotto al quale verrà montato un banco per degustare le birre del Mönchshof Manufaktur, lo storico birrificio che fornisce la kermesse. “E come in Italia si beve lo spritz con le patatine – hanno spiegato gli esponenti della Mönchshof -, la birra va bevuta con i Brezel”, che sarà l’altra grande novità di quest’anno.

Sentiamo cosa ci ha raccontato Fabio Mondini, presidente di GAM E20:

 

Per prenotare i tavoli contattare l’organizzazione tramite mail: mbprenotazioni@gmail.com oppure telefonicamente: 3420274886

