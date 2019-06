Gioy Volley, 2° edizione del torneo di Beach Volley targato Unitalsi Monza

Alcuni dei ragazzi che ogni agosto trascorrono le proprie vacanze in Liguria come volontari alla casa vacanze per disabili dell’Unitalsi di Monza ha organizzato la seconda edizione del torneo di Beach Volley di beneficenza che lo scorso anno ha coinvolto un centinaio di atleti amatoriali.

Si rinnova anche la collaborazione con il Centro Sportivo Derby di viale Lombardia a Monza, che anche quest’anno mette a disposizione tre campi di sabbia per l’iniziativa benefica.

La formula del torneo è 4×4 misto, ovvero con la presenza in campo di squadre composte da 4 persone di cui almeno una presenza femminile e una maschile. Saranno disputati gironi iniziali e successivamente la fase di eliminazione diretta. La gestione dei gironi consentirà a ogni squadra di giocare un minimo di quattro partite, le migliori proseguiranno nelle eliminatorie fino allo scontro per il primo posto di questo torneo della solidarietà.

A partire dalle ore 10.00 sarà presente, presso il centro sportivo, un’area relax con servizio bar e ristoro, per gli atleti e il pubblico, l’evento è aperto a tutti, sportivi anche a livello amatoriale che vogliono trascorrere una giornata di sport, amicizia e solidarietà.

I proventi del torneo saranno infatti destinati a sostenere le attività della Casa della Gioia di Borghetto Santo Spirito in provincia di Savona, dove ogni anno 700 volontari dell’Unitalsi di Monza accompagnano in vacanza 500 persone disabili.

All’evento sarà presente un gazebo che mostrerà l’attività svolta dai volontari durante il periodo estivo e sarà un’occasione per avvicinare i presenti al mondo del volontariato con l’auspicio che sempre più persone possano prendere parte a questa esperienza di condivisione e gioia che lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che l’hanno provata. In particolare si ricorda che il quarto turno delle vacanze estive dell’Unitalsi partirà da Monza domenica 28 Luglio, per rientrare come di consueto due settimane dopo, domenica 11 agosto, la nostra associazione è sempre alla ricerca di nuovi volontari che vogliano vivere un’esperienza di volontariato accompagnata da mare, condivisione e buona cucina!

Per una migliore organizzazione dell’evento è consigliata l’iscrizione delle squadre entro lunedì 10 giugno. Per iscrizioni e per informazioni è possibile contattare direttamente gli organizzatori consultando la pagina facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/2242483976066844/

Da alcuni anni l’Unitalsi di Monza ha legato la propria immagine a quella di alcuni importanti eventi sportivi come la Milano Marathon e la Run Riviera Run, con il “Gioy Volley” per la seconda volta l’associazione si pone nel ruolo di organizzatore dell’evento sottolineando nuovamente la vicinanza tra l’ambito sportivo e quello del volontariato.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter