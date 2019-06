Ginnica Bovisio: buoni risultati alla Finale Nazionale PGS

Si sono svolte l’1 e 2 giugno, al Palazzetto dello Sport di Biella, le finali nazionali di ginnastica artistica femminile e maschile del Campionato PGS, nei Settori: Promo Base ed Avanzato, Specialità, Silver League.

Hanno partecipato ben 20 ginnaste dell’A.S.D. Ginnica Bovisio Masciago, che hanno gareggiato nelle giornate di sabato e domenica. Presenti le rappresentative delle regioni di Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto.

Nella prima giornata di gara sono scese in campo le squadre rappresentanti le diverse regioni, con 5 atlete per ogni categoria. Ben 5 ginnaste di Bovisio ne hanno fatto parte, ammesse a disputare questa finale dopo essere state selezionate alle Nazionali di Lignano Sabbiadoro dal 25 al 28 Aprile.

Nella categoria Under 15, Serie D, la Lombardia è al primo posto e Francesca Carimati della Ginnica ne è partecipe. Nella Cat. Under 15 Serie C ha gareggiato Laura Maria Bellofatto, e la squadra si è classificata al 4° posto. Nella Cat. Under 17, Serie C, presenti per Bovisio Valeria Caimi, Alessia Mauri e Sofia Rizzi, anche loro al 4° posto.

A seguire l’esibizione dimostrativa del settore Promo Base, Categoria Supermini (2011-12), dove Giada Corsini, Giada Mollo, Eleonora Resnati e Lisa Sinesi hanno eseguito i loro esercizi con grande impegno.

La domenica, in gara la cat. Propaganda, Serie D, con Margherita Zanetti. Con un’esecuzione senza sbavature ha conquistato il 3° posto del podio. Nella classifica di specialità ha ottenuto il 2° posto in trave ed il 3° al corpo libero.

In tarda mattinata impegnate altre 9 ginnaste nella cat. Mini del Settore Promo Avanzato. Emozionate ma decise a far bene, con il proprio esercizio a corpo libero, trave e trampolino elastico, sulle 66 presenze, le atlete Ginnica si sono piazzate: 9° posto per Linda Bassan, 10° per Giorgia Buonora. A seguire Miriana Fierro, Clarissa Galimberti, Sara Marchesano, Alisia Pellecchia, Delia Rusu, Francesca Soldà, Noemi Turchi. Nella Specialità premiate nuovamente Giorgia Buonora al 1° posto in trave e Sara Marchesano al 2° posto nel trampolino.

Nel pomeriggio nel Settore Promo Avanzato, con l’esibizione dimostrativa per la Cat. Supermini, presente la ginnasta Lavinia Serra. La stagione sportiva si chiude così in bellezza, con un 3° posto Nazionale PGS nella Serie D, cat. Propaganda e diversi podi nelle varie specialità.

Da ricordare inoltre le ginnaste presenti a Lignano Sabbiadoro, finaliste nella Serie D e C, oltre alle citate componenti le squadre della Lombardia, anche Chiara Bassan, Marta Faccio, Elisa Lavezzari, Matilde Palazzi, Alessia Provezza. Risultato da sottolineare il 2° posto di specialità in trave per Matilde Palazzi.

“Un grande plauso” a tutte le ginnaste rappresentanti di Bovisio Masciago, che oltre alla loro soddisfazione personale hanno dato lustro anche agli allenatori: Elena Barile, Giulia Gelmetti, Giulia Zaina, ed al direttore sportivo Prof.ssa Giacinta Pederzani.

Grande soddisfazione anche per il Presidente dell’Associazione, la dott.ssa Giovanna Bellofatto.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter