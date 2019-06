Cancro Primo Aiuto dona 5 defibrillatori a Forze dell’Ordine e istituzioni

Una serata speciale, che ha visto riuniti i rappresentanti delle Istituzioni e quelli delle Forze dell’Ordine della Provincia di Monza e Brianza all’interno della splendida cornice di Villa Walter Fontana a Capriano di Briosco. A organizzare il tutto, l’Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus, che nella serata di giovedì 6 giugno ha donato 5 defibrillatori a Prefettura, Questura e ai Comandi Provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco della Provincia di Monza e Brianza.

LA CERIMONIA

A fare gli onori di casa, l’Amministratore Delegato della Onlus Flavio Ferrari, accompagnato sul palco dal Vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, dal Sindaco di Monza Dario Allevi e quelli di Lentate sul Seveso, Laura Ferrari, e di Briosco, Antonio Verbicaro. A ritirare il prezioso strumento salvavita, invece, i massimi vertici di istituzioni e forze dell’Ordine: il Prefetto Patrizia Palmisani, il Questore Michele Davide Sinigaglia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri il tenente colonnello Simone Pacioni, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Massimo Gallo e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Claudio Giacalone.

Presenti in sala anche i direttori generali dell’ASST di Vimercate e Monza, Nunzio Del Sorbo e Mario Alparone.

GLI INTERVENTI

«Abbiamo una missione comune – ha commentato Ferrari – Ogni giorno le istituzioni e le forze dell’ordine sono impegnate a difendere la cittadinanza, garantirne la sicurezza e consentire a tutti di vivere in tranquillità. Sul fronte sanitario anche Cancro Primo Aiuto cerca di svolgere lo stesso compito: ogni giorno si prodiga per sostenere le necessità di chi si ammala con progetti mirati a permettere loro di affrontare con serenità il periodo di cura senza doversi preoccupare di altro se non di affrontare nel modo migliore le terapie».

«Questa sera si realizza concretamente la collaborazione tra istituzioni, mondo economico e della solidarietà, di chi mette a disposizione forze ed energia per chi ha davvero bisogno, i malati – ha commentato Sala che, dell’associazione, è anche presidente onorario di sede – Cancro Primo Aiuto ha la capacità di intercettare i bisogni e di dare subito risposte di qualità, facendo un gioco di squadra della solidarietà».

Il sindaco Allevi ha ricordato che questa donazione a istituzioni e forze dell’ordine va a completare un lavoro che a Monza è in atto da anni. «La nostra città è la più cardioprotetta d’Italia», mentre il Prefetto ha sottolineato come il gesto di Cancro Primo Aiuto sia «un segno tangibile di vicinanza delle forze dell’ordine ai cittadini». «Credo molto al gioco di squadra – ha concluso – non solo tra le istituzioni, ma anche con tutta la parte attiva della cittadinanza, prime fra tutte le forze del volontariato che stanno alla base della democrazia e della coesione sociale».

