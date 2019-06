Pattinaggio, campionati Italiani obbligatori: in pista lo Skating Club Monza

A Bologna il 30 maggio sono andati in scena i campionati Italiani obbligatori di pattinaggio a rotelle. A rappresentare la Lombardia e lo Skating Club Monza per la categoria Allievi A, femminile e maschile, sono scesi in pista Diana Sainaghi, Sofia Sponga e Lorenzo Passalacqua.

Buoni i risultati e l’impegno profuso da tutti i nostri atleti, i quali, si sono classfifcati: al 2° posto Lorenzo Passalacqua, al 22° Diana Sainaghi e al 27° Sofia Sponga. Domenica 2 e Lunedì 3 giugno sarà la volta di Emanuele Capra che si misurerà a Ponte di Legno nel Campionato Italiano di Libero.

