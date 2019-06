Arcore Street Festival: per le vie della città musica e arte di strada

É quasi tutto pronto per l’edizione 2019 dell’Arcore Street Festival. Sabato 22 giugno a partire dalle ore 19.00 le vie della città si animeranno con decine di band, artisti di strada, intrattenimento e street food in collaborazione con i commercianti e le associazioni arcoresi.

PROGRAMMA

TURNAROUND MAIN STAGE – URP

ore 19.30 – Music Live by Turnaround School

ore 20.45 – Dance by Dance Gallery

ore 21.30 – Music Live by Turnaround School

ore 22.15 – Danza Orientale by Polisportiva Casati

ore 22.30 – Dance by Dance Gallery

ore 23.00 – Music Live by Turnaround School

Un’amore di caffè – Via Umberto I

dalle 19.15 – Artisthis

Panificio Zanotti – Via Umberto I incrocio via IV Novembre

ore 19.00 – Meggie’s hopes

ore 19.40 – Neshamà

ore 20.30 – Il Twist col Verme

ore 21.50 – Neshamà

ore 22.30 – Il Twist col Verme

ore 23.10 – Neshamà

Ex Olivetti – Via Umberto I

ore 19.00 – Il Negozio dei Fiori

ore 19.40 – Simone Piva

ore 20.30 – Painkillers

ore 21.10 – Il Negozio dei Fiori

ore 21.50 – Simone Piva

v 22.30 – Painkillers

ore 23.10 – Il Negozio dei Fiori

Live Music Lombardia Main Stage – Largo Arienti

ore 19.00 – Acoustic Duo

ore 19.45 – Standard and Stuff

ore 20.25 – The Delicate

ore21.05 – Day after Rules

ore 21.45 – Officine Bukowsky

ore 22.25 – Primitive Mule

ore 23.05 – Mad House

Seven Bar – Via Gorizia

ore 19.00 – Edgeline

ore 19.40 – Sem e le visione distorte

ore 20.30 – HyperPrysm

ore 21.10 – Edgeline

ore 21.50 – Sem e le visione distorte

ore 22.30 – HyperPrysm

ore 23.10 – Sem e le visione distorte

Due più – Via IV Novembre

ore 19.00 – Pam e le storie acustiche

ore 19.40 – Discoverem

ore 20.40 – Pam e le storie acustiche

ore 21.20 – Discoverem

ore 22.00 – Pam e le storie acustiche

ore 22.40 – Discoverem

Giardini Ravizza

Dalle 19.00 alle 23.00 – Giochi in Legno – Lo Sciame

Dalle 19.00 – Young Radio

19.00 – Jessica Da Rodda

20.15 – Jessica Da Rodda

21.30 – Jessica Da Rodda

22.00 – Pimiento Fire

23.15 – Pimiento Fire

Piazza Sant’Eustorgio

Dalle 19.00 – Truccabimbi

ore 19.00 – Baby Dance

ore 19.30 – Piano Bar – Bar da Matteo

ore 21.00 – Duo X Caso

ore 22.00 – Piano Bar – Bar da Matteo

20ZERO43 – Via Trento e Trieste

ore 19.00 – D-Side Live con Spellar Beat e altri ospiti by Young Radio

ore 20.30 – Gemi

ore 21.15 – Breakdance

ore 22.15 – Gemi

ore 23.00 – Breakdance

Biblioteca “Nanni Valentini” & Life- Via Gorizia

dalle 16.00 alle 18.00 – Ripristino del Murales, Lettura, Apertura mostra di Rouge – In collaborazione con ANPI – sez. Arcore.

ore 19.00 – Cometa Circus

ore 19.30 – The Bag

ore 20.30 – Cometa Circus

ore 21.30 – Josephine Wales

ore 22.30 – Cometa Circus

ore 22,30 – The Bag

Tre Confetti sul Comò – Via IV Novembre

dalle 19.00 – Truccabimbi

El Chapo Cafè – Via Tommaselli

Dalle 19.00 – Street Food Napoletano in collaborazione con Pizzeria Thats Amore

Dalle 19.30 – Dj Set Tech House

