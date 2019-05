U.S. Biassono, Montemagno d’Asti e San Giorgio su Legnano in agenda

Partirà dal Piemonte il giugno dell’Unione Sportiva Biassono. Domenica 2, la squadra Juniores della Società presieduta da Ivano Maino sarà in gara nel “8° G.P. Francesco Roberto – Memorial Rita e Luigi Bocca” in programma a Montemagno d’Asti.

Il via ufficioso della competizione è previsto da Montemagno alle 12.30; l’arrivo, dopo 114 chilometri di corsa sulle strade astigiane, è in programma sempre a Montemagno per le 15.40 circa.

Pedaleranno più vicino a casa gli Allievi che, domenica mattina, con partenza alle 9.30, affronteranno il “Trofeo Donati Bruno” a San Giorgio su Legnano. La gara impegnerà i partecipanti in cinque tornate di un circuito disegnato attraverso San Giorgio sul Legnano, Villa Cortese, Busto Garolfo, Villa Cortese e San Giorgio su Legnano per complessivi 68 chilometri. L’arrivo è previsto poco prima delle 11.00.

