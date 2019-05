Seregno Sport Week, una festa per tutta la città! Ecco il programma

Definito il programma della prima edizione di Seregno Sport Week, che si svolgerà tra il 31 maggio e il 9 giugno. Una straordinaria rassegna di sport, con gare ufficiali, tornei amichevoli, manifestazioni amatoriali, saggi, esibizione, dimostrazioni. E poi dibattiti, iniziative culturali, eventi di animazione.

Ospiti importanti dal mondo dello sport. Grandi eventi come Bicinfesta, Straseregno, la Partita di calcio della nazionale artisti tv. E la possibilità di pranzare e cenare tutti insieme con il Pizza Festival Lombardia, allestito all’interno di un villaggio sportivo appositamente attrezzato in via alla Porada.

Il villaggio sarà intitolato Gelsia Village, in onore del main sponsor della manifestazione. Diversi gli sponsor che ad oggi si sono resi disponibili a supportare quello che sarà il più grande evento che mai abbia coinvolto le associazioni sportive della città (e non solo le associazioni sportive: tutta la città sarà protagonista).

“Un ringraziamento per l’importante va agli sponsor Gelsia Ambiente, RetiPiù, Aeb Farmacie, Sport-it, Colzani Cicli e Moto, Gruppo Desa – Spuma di Sciampagna – Chante Clair, Bkt. Media partner dell’evento saranno i settimanali il Cittadino e il Giornale di Seregno” spiegano dal comune.

Seregno Sport Week ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Monza e della Brianza.

Venerdì 31 maggio 2019

CERIMONIA DI APERTURA DI SEREGNO SPORT WEEK

Venerdì 31 maggio 2019. Ore 20.

Parata con le società sportive seregnesi. Partenza da Gelsia Village (via Porada), arrivo al PalaSomaschini.

“LO SPORT” – SAGGIO DI GINNASTICA ARTISTICA

PalaSomaschini. Venerdì 31 maggio 2019. Ore 20,30.

Saggio di ginnastica artistica di fine anno sportivo, con gli atleti di Salus Ginnastica.

Sabato 1 giugno 2019

TROFEO MEMORIAL MARZIA MAZZUCCHELLI

PalaSomaschini. Sabato 1 giugno 2019. Ore 9-19.

Gara regionale di pattinaggio artistico Fisr.

TROFEO CITTA’ DI SEREGNO

Piscina Centro Trabattoni. Sabato 1 e domenica 2 giugno. Ore 9-12 e 15.30 – 19.30

Manifestazione interregionale Fin di nuoto giunta alla 41.esima edizione. Partecipano atleti delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti.

LA VIA DEL SAMURAI

Palestra Don Milani, via Carroccio. Sabato 1 giugno. Ore 15-19.

Stage di karate con i maestri Ilio Semino e Nadia Ferluga (consulenti tecnici della Federazione Educativa Sportiva Karate e Discipline Associate).

UNDER STREET 3vs3

Gelsia Village . Sabato 1 e domenica 2 giugno.

Torneo di pallacanestro 3 contro 3. Trenta squadre per le categorie senior, Under 16 e Under 14.

COPPA CITTA’ DI SEREGNO

Centro Sportivo San Carlo. Sabato 1 e sabato 8 giugno.

Torneo di Calcio a 11 con Fi.Pa., 2008 Lazzaretto, Sr Brianza. Torneo per rappresentative delle Forze dell’Ordine.

SAETTA SEREGNESE

Centro Sportivo Trabattoni – Campo del Rugby. Sabato 1 ore 14-19, domenica 2 ore 9-12 e 14-19; da lunedì 3 a venerdì 7 ore 15-19.

Su una pista ufficiale, prove cronometrate sui 40 metri piani. Aperto a tutti.

PRONTI, PARTENZA, VIA: #W IL TENNIS!!

Centro Sportivo Trabattoni – Campi da Tennis. Sabato 1 giugno. Ore 16-19.

Allievi delle scuole tennis in campo (evento con il coinvolgimento del pubblico).

SCACCHI IN PIAZZA

Piazza Concordia. Sabato 1 giugno. Ore 15-18.

Dimostrazione di scacchi, con possibilità per tutti di giocare.

MUSICAL FOREVER

Piazza Italia. Sabato 1 giugno. Ore 15.30-18.30.

Pomeriggio con i famosi musical con allievi Academy Musical Arts.

PERCORSO SENSORIALE PROPRIOCETTIVO

Gelsia Village. Sabato 1 e sabato 8 giugno. Ore 10-12.

Dimostrazione di attività psicomotoria per persone affette da autismo.

Domenica 2 giugno 2019

BICINFESTA

Ritrovo Via Milano. Domenica 2 giugno. Ore 9.30

Pedalata per le vie della città, aperta a tutti, su un percorso di 13 chilometri

TROFEO CITTA’ DI SEREGNO

Piscina Centro Trabattoni. Sabato 1 e domenica 2 giugno. Ore 9-12 e 15.30 – 19.30

Manifestazione interregionale Fin di nuoto giunta alla 41.esima edizione. Partecipano atleti delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti.

IN PORTA CON I CAMPIONI DI SEREGNO SPORT WEEK

Stadio Ferruccio. Domenica 2 giugno. Ore 16.30.

Stage per ragazzi 11-14 anni con Alberto Paleari (portiere del Cittadella) e Riccardo Piscitelli (portiere del Carpi). In collaborazione con 1913 Fbc Seregno.

UNDER STREET 3vs3

Gelsia Village . Sabato 1 e domenica 2 giugno.

Torneo di pallacanestro 3 contro 3. Trenta squadre per le categorie senior, Under 16 e Under 14.

TROFEO ALBERTO SCOLARI

PalaSomaschini. Domenica 2 giugno. Ore 9-18.

Sesta edizione del Trofeo Alberto Scolari, manifestazione interregionale di pallacanestro in carrozzina. Partecipano Albatros Trento, Icaro Brescia, Habilita Cinisello Balsamo e Basket Seregno Gelsia.

MAJESTIC VOLLEY TOURNMENT – INDOOR

PalaStadio. Domenica 2 giugno. Ore 9.30-19

Torneo di pallavolo Under 14 femminile.

MAJESTIC VOLLEY TOURNMENT – GREEN VOLLEY

Parco Due Giugno. Domenica 2 e Domenica 9 giugno. Ore 10-17.

Torneo di Green Volley per bambini 6-12 anni (2 giugno) e ragazzi 10-13 anni (9 giugno).

SAETTA SEREGNESE

Centro Sportivo Trabattoni – Campo del Rugby. Sabato 1 ore 14-19, domenica 2 ore 9-12 e 14-19; da lunedì 3 a venerdì 7 ore 15-19.

Su una pista ufficiale, prove cronometrate sui 40 metri piani. Aperto a tutti.

W IL TENNIS, UNO SPORT PER FAMIGLIE

Centro Sportivo Trabattoni – Campi da Tennis. Domenica 2 giugno. Ore 16-18.

Genitori e figli in campo (evento con il coinvolgimento del pubblico).

OPEN DAY SKATE SCHOOL

Parco Due Giugno (area campetto da basket) domenica 2 giugno. Ore 10-16

Lezioni e dimostrazioni con Skateboard Society.

CAMPO PROVA TENNIS TAVOLO

Gelsia Village. Domenica 2 giugno. Ore 14-19.

Dimostrazione di tennis tavolo, con possibilità per tutti di giocare.

CALCIO E MUSICA

Gelsia Village. Domenica 2 giugno. Ore 17.

Antonio ed Emanuele Filippini in concerto.

TORNEO BEACH VOLLEY

Gelsia Village. Domenica 2 e domenica 9 giugno. Ore 15-19.

Torneo di beach volley 4vs4 aperto a categorie Top Junior, Under 18 mista, Under 16 mista, Under 13 femminile Under 12 femminile.

SOCIOFESTA

Parco Due Giugno – Domenica 2 giugno. Ore 15-18.

Una festa di giochi e sport per tutta la famiglia. Laboratori, percorsi, giochi e attività creative e sportive.

