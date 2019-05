Scuole Nuoto IN SPORT e SPORT ACTIVE: festa finale con 353 giovani nuotatori

Si è conclusa domenica 26 Maggio l’intensa Stagione Sportiva delle Scuole Nuoto IN SPORT (www.insportsrl.it) e SPORT ACTIVE(www.sportactive.it) con una bellissima giornata di sport e divertimento presso il Centro Natatorio di Via Tevere a Villa Guardia (CO), gremito in ogni ordine di posto per sostenere i 353 giovani nuotatori e nuotatrici partecipanti alla Finale del “Trofeo Scuola Nuoto In Sport – Sport Active”2018-2019.

IN SPORT e SPORT ACTIVE, Società Sportive Dilettantistiche riconosciute CONI – che complessivamente gestiscono 20 centri in 3 Regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto) – rappresentano una realtà riconosciuta ed affermata nel settore, nonché un punto di riferimento a livello nazionale nella gestione di impianti sportivi natatori e polifunzionali, con particolare attenzione alla proposta didattica delle proprie Scuole Nuoto Federali riconosciute dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto).

Come ulteriore elemento utile al raggiungimento degli obiettivi tecnico-formativi, da questa Stagione Sportiva, lo staff di istruttori In Sport e Sport Active ha ideato un circuito di gare sociali – da Marzo a Maggio in tutti i centri sportivi – con partecipazione libera che hanno visto, tra tutti, l’entusiastica adesione di 1.644 iscritti alle due Scuole Nuoto.

Scopo di tale evento è stato anche quello di avvicinare i ragazzi, dopo un’annata di corso, all’esperienza della competizione sportiva in un clima di serenità e senza l’esasperazione della ricerca del risultato.

Soddisfatto il Presidente di In Sport, Claudio Magni: “un grande plauso va a tutti i nostri collaboratori che hanno ideato, organizzato e gestito in questi mesi tutte le tappe del Trofeo delle Scuole Nuoto, che hanno registrato un vero successo in termini di presenze e di soddisfazione. La giornata finale di Villa Guardia è stata un’ulteriore testimonianza della bontà dell’evento che, sicuramente, verrà riproposto nei prossimi anni. Una citazione d’obbligo, infine, spetta agli oltre 30 partecipanti alla gara finale di Villa Guardia provenienti dagli impianti In Sport del Piemonte e del Veneto. Una trasferta con il sorriso”.

