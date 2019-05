Monza, torna “sCambiamo”: la festa del baratto e del riuso

Torna, domenica 5 maggio, “sCambiamo”, la festa del baratto e del riuso monzese in occasione della festa del Quartiere Cederna-Cantalupo “Passeggiando per Cederna”. Una giornata, presso l’oratorio Frassati in Via Frassati 2 (Monza Cederna), tra musica, laboratori, mostre in vari luoghi del quartiere, organizzata dalla Consulta.

Dopo le prime edizioni svoltesi nelle piazze centrali della città, le associazioni che hanno dato vita alla festa hanno scelto di rendere la manifestazione itinerante, di portarla in periferia e di trasformare l’iniziativa in un’occasione di ritrovo e divertimento ma anche di riflessione per i quartieri e le rispettive realtà.

Sarà quindi parte della festa anche il baratto, a partire dalle ore 15.00 fino alle 18.00: un modo per incoraggiare un modello di economia “circolare” in alternativa al consumo “usa e getta” e alle sue conseguenze ambientali.

Il funzionamento è il consueto: previa compilazione del modulo di partecipazione (anche scaricabile su www.scambiamo.org) ogni partecipante può portare i propri oggetti in ottimo stato (massimo 5 pezzi) e ricevere in cambio delle monete di legno da utilizzare per “acquistare” scarpe, borse, giochi, libri, ecc. ecc. negli stand tematici presenti in piazza.

Ogni oggetto vale una moneta e lo scambio non tiene conto del valore economico del bene perché “Il valore del bene sta nella sua utilità: ciò che a me non serve più e giace inutilizzato nella mia cantina può essere interessante per qualcun altro e viceversa. In questo modo l’oggetto non viene gettato nella spazzatura e contribuisco alla riduzione dei rifiuti”.

Di seguito tutte le associazioni organizzatrici: Il Villaggio Globale, Operazione Mato Grosso, Il Carretto dell’Usato, Gruppo MonzaBrianzaIN, Joomla!Lombardia, Progetto Co-Scienza, Africa 70 Ong Onlus, Arci Scuotivento, DESBRI e Professionisti solidali.

Per visualizzare il programma clicca qui

Facebook www.facebook.com/festabaratto

Per informazioni: festivalriuso@gmail.com

Foto apertura archivio MBNews

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter