Con “Ligurian Riviera” vivi soggiorni a 360°

Se hai in programma di trascorrere le tue vacanze nella Riviera Ligure savonese, preparati a un’esperienza di soggiorno a 360°.

Undici Comuni del territorio hanno infatti messo in sinergia risorse, servizi e attrattive per offrire un prodotto turistico che valorizza le peculiarità locali rispondendo a tutti i bisogni del turista, dalle famiglie alle coppie fino ai gruppi di amici.

Stabilimenti balneari, baie naturalistiche, antichi borghi, tour enogastronomici, escursioni in bicicletta, sport acquatici e tanto altro: da oggi scoprire le mille opportunità del Savonese sarà ancora più semplice grazie al progetto “Ligurian Riviera”.

Scaturito dall’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del Turismo nella provincia di Savona, “Ligurian Riviera” permetterà a tutti i turisti di trovare in un unico portale e in una sola app tutto quello cercano per vivere al massimo le loro vacanze. Ma non è tutto.

Grazie all’intesa, infatti, negli 11 Comuni firmatari, il turista potrà usufruire di sconti e agevolazioni per accedere a centri sportivi, parchi acquatici, musei, locali, spettacoli (elenco completo sul sito www.ligurianriviera.it ) nonché spostarsi gratuitamente nei primi sette giorni della vacanza con gli autobus dell’azienda trasporti TPL. Tutto ciò grazie alla Tourist Card “Ligurian Riviera” che sarà consegnata direttamente al turista al momento del check-in in una delle strutture ricettive aderenti all’iniziativa.

Promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, il nuovo servizio nasce dalla collaborazione con i Comuni di Alassio, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Loano, Noli, Pietra Ligure, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo, Varazze e le associazioni di categoria Coldiretti Savona, Confederazione Italiana Agricoltori Savona, Confagricoltura Savona, Confesercenti Savona, Faita Liguria, Fiaip Savona, Fimaa Savona, Unione Provinciale Albergatori di Savona. La Tourist Card consente di reinvestire i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno nella realizzazione di un’azione di promozione turistica che coinvolge tutte le località interessate.

Per maggiori informazioni consultare il sito Internet www.ligurianriviera.it, scaricare l’app Ligurian Riviera Tourist Card o rivolgersi agli uffici turistici locali.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter