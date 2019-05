Serie A, terza tappa: podio per Ginnastica Sampietrina e Pro Carate

Chiusura stellare per il campionato di serie A1, A2 e B di Ginnastica artistica femminile e maschile in scena lo scorso sabato 4 maggio al Mandela Forum di Firenze.

Ottima prova delle squadre brianzole sia in serie A1 che A2. I risultati migliori arrivano dalla compagine maschile: primo posto per la Pro Carate in A1 e secondo posto per la Ginnastica Sampietrina in A2. Situazione invertita nella classifica finale dopo le tre tappe di Busto Arsizio, Padova e Firenze: in A1 Pro Carate (483,700) scivola al secondo posto dietro alla Ginnastica Salerno mentre la Sampietrina si piazza in vetta alla classifica del campionato di A2 con 469,350 davanti ad Ares e Giovanile Ancona.

Bene anche la Ginnastica Meda che si piazza al quarto posto (A1) nella prova toscana, settimo posto invece nella classifica assoluta.

Per la sezione femminile grande prova di carattere per la Gal Lissone in A1 che chiude, la gara di sabato al quarto posto (150,650) alle spalle di Brixia Brescia (168,800), Artistica ’81 (155,750) e Ginnastica Civitavecchia (153,500) mentre in classifica finale ottiene un ottimo quinto posto.

In serie A2 altre due giovani formazioni femminili: la Pro Lissone e la Ginnastica Sampietrina che si piazzano rispettivamente al decimo (139,400) e dodicesimo posto (135,600). Medesima posizione per entrambe le squadre nella classifica finale di campionato.

Clicca qui per visualizza i risultati delle tappe precedenti:

Busto Arsizio 23-24 febbraio

Padova 29-30 marzo



Terza tappa Firenze

A1 MASCHILE

1) Pro Carate 163,600

2) Ginn. Salerno 163,450

3) Spes 162,900

A1 FEMMINILE

1) Brixia 168,800

2) Artistica ’81 155,750

3) Ginnastica Civitavecchia 153,500

4) Gal Lissone 150,650

A2 MASCHILE

1) Giovanile Ancona 157,950

2) Ginnastica Sampietrina 157,400

3) Ares 156,050

4) Ginnastica Meda 153,000

A2 FEMMINILE

1) Fanfulla 1874 151,500

2) Ginnastica Salerno 147,700

3) Audace 147,250

Squadre brianzole

10) Pro Lissone 139,400

12) Ginnastica Sampietrina 135,600

CLASSIFICHE FINALE DI CAMPIONATO

A1 MASCHILE

1) Ginnastica Salerno 488,350

2) Pro Carate 483,700

3) Spes 480,750

A1 FEMMINILE

1) Brixia 495,150

2) Artistica ’81 459,000

3) Ginnastica Civitavecchia 457,400

A2 MASCHILE

1) Sampietrina 469,350

2) Ares 468,250

3) Giovanile Ancona 466,500

A2 FEMMINILE

1) Ginnastica Salerno 439,750

2) Audace 437,450

3) Fanfulla 1874 436,450

Squadre brianzole

10) Pro Lissone 411,950

12) Ginnastica Sampietrina 409,850

Foto di Aurora Colombo

