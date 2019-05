Desio Aria Compressa, il 2019 un’ottima annata per i tiratori brianzoli

Si è conclusa la stagione agonistica dell’associazione sportiva dilettantistica del DAC, Desio Aria Compressa. I tiratori brianzoli hanno lavorato duro tutto l’inverno per ottenere l’ambita qualificazione alle finali del postal match organizzato anche quest’anno da BRAC Italia.

Spirito di gruppo, tanto allenamento, sano agonismo, un minimo di sacrificio per sfidare l’inverno padano, il primo avversario che insidia il tiratore brianzolo quando immobile sullo sgabello cerca la “muche”, incurante dell’artrite che attanaglia ossa e giunture.

I risultati sono arrivati, ottimi e abbondanti, mese dopo mese, gara dopo gara (i cartelli prodotti per il campionato BRAC sono anche le prove per il campionato interno all’associazione). Alla fine ben 98 sono stati gli atleti delle diverse società sportive selezionati per la finale svoltasi nei giorni 4/5 maggio presso la sezione di Pontedera del Tiro a Segno Nazionale e dove, diciamo già, I “Dacchiani” si sono distinti un po’ in tutte le categorie.