Turismo sostenibile, in Brianza 3 percorsi di cicloturismo guidato

DOMENICA 26 MAGGIO – “Storie di vecchi giganti: i grandi alberi nel Parco di Monza”

Un percorso dedicato alla ricerca di vecchi e maestosi alberi di varietà diverse con una storia da raccontare, con esperimenti divertenti lungo la strada con mappa e schede informative. Programma

Ore 9:30 ritrovo presso il Parco di Monza, “Porta Monza”

Conclusione prevista per le ore 12:30

Costo: €10 (prezzi agevolati per famiglie)

Lunghezza percorso: 10 km

Il percorso è adatto ad adulti e bambini a partire da anni 8, se autonomi in bicicletta.

DOMENICA 16 GIUGNO – “L’Oasi e i due laghi briantei”

Un bel percorso per visitare i luoghi tra Merone e i due laghi briantei più vicini: Pusiano e Alserio, passando vicino alla Torre di Camisasca, al Parco di Brenno, Casletto, periplo del lago di Alserio Bosco della Buerga, fontanili e prati.

Programma:

Ore 9:30 Ritrovo presso l’Oasi di Baggero (davanti all’ostello)

Ore 12:30 Sosta a metà percorso per spuntino/pranzo volante

Conclusione prevista per le ore 15:00

Costo: €25, comprensivo di soste illustrate, spuntino e assicurazione infortuniLunghezza percorso: 27 km

Il percorso è adatto ad adulti e ragazzi/e con discreta abitudine al cicloturismo.

Materiale necessario per tutti i tour: bicicletta (consigliata mountain bike), caschetto, giacca a vento e scarpe da trekking o da ginnastica, borraccia e per chi la possiede attrezzattura per riparazione bici.

Data in via di definizione in Giugno – “Il tour dei 3 mulini”

Sono previste 3 soste principali presso tre dei mulini della Valle del Lambro (Mulino Bassi Sovico, Mulino Peregallo di Briosco, Mulino di Baggero a Merone), con racconto della storia e del funzionamento dei mulini e spuntino a metà mattina al Mulino del Peregallo (compreso nella quota).

Programma:

Ore 9:30 Ritrovo presso Cascina Costa Alta a Monza

Ore 9:30-13:30 Percorso guidato fino a Baggero con sosta per pranzo in autonomia presso il Bar-Ristoro o pranzo al sacco

Ore 15:00 Breve racconto della storia e della natura dell’Oasi

Ore 15:30 Partenze guidate in bici per la stazione di Molteno e ritorno a Monza (o ad altre stazioni in Brianza) in treno