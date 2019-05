“Alu Days” di Monza: i cittadini i primi artefici del successo del riciclo

Un’attenzione particolare al rispetto per l’ambiente. La città di Monza ospiterà fino il 18 maggio in Piazza San Paolo la campagna #nonsololattine organizzata dal “CIAL”, «Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio», in occasione degli “Alu Days”, per promuovere il recupero e il riciclo dell’alluminio.

Sono 58 le tonnellate di imballaggi di alluminio raccolte e riciclate dal comune solo nel 2018. Il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente spiegano come la campagna del «CiAl» sia un passaggio importante per le politiche ambientali del Comune di Monza perché restituisce ai cittadini un’informazione completa di quanto un’intelligente gestione dei rifiuti, in questo caso dell’alluminio, sia utile a tutti, in termini non solo ecologici, ma anche economici. Rendersi conto dei benefici e comunicarli in modo efficace – sottolineano Sindaco e Assessore – è fondamentale, poiché i primi artefici del successo della differenziata sono proprio i cittadini che ogni giorno con le «buone pratiche» separano in maniera sempre più precisa e responsabile gli scarti prodotti.

Creare dall’alluminio

Con la quantità di alluminio raccolto sarebbe possibile realizzare 5 mila city bike, 106.500 caffettiere moka, 32.700 lampade da scrivania, 6.400 cerchioni per auto o 5 carrozze di un treno ad alta velocità.

I monzesi potranno affacciarsi a questo tema ambientale grazie alla struttura in alluminio di 40 metri quadri a forma di tubo, presente nella piazza. Uno spazio interattivo e coinvolgente che grazie al gioco spiegherà, soprattutto ai più piccoli e agli studenti, l’importanza della raccolta differenziata: non soltanto le lattine, l’imballaggio in alluminio più conosciuto e usato, ma anche scatolette e vaschette per il cibo, bombolette spray, tubetti per creme e conserve, tappi e chiusure, ed anche fogli. Tutti imballaggi riciclabili all’infinito e al 100%.

All’iniziativa hanno partecipato anche quattro scuole del territorio per un totale di circa 200 alunni coinvolti: primaria «Iqbal Masih», ICS «Koiné», primaria «Buonarroti», Collegio «Villoresi San Giuseppe».

Il concorso

Ancora poco tempo a disposizione per provare a vincere una delle tre Riciclette®, messe in palio dalla “CiAl”. È il 19 maggio il termine di scadenza per tentare la sorte e provare a portarsi a casa la city bike prodotta con 800 lattine per bevande in alluminio riciclate.

Partecipare è facile: i cittadini dovranno collegarsi al sito www.nonsololattine.it per rispondere ad un paio di domande sulla raccolta differenziata oppure risolvere alcuni facili giochi sul riciclo dell’alluminio. Inoltre, per chi visiterà lo stand “CiAl” sarà possibile vincere delle padelle in alluminio professionali.

Fenomeno di livello nazionale

Continua a crescere in Italia la raccolta differenziata. Il nostro paese si è classificato primo rispetto agli altri stati europei per quantità prodotte di alluminio riciclato. Solo nell’ultimo infatti sono stati riciclati 8 imballaggi su 10.

Dopo la tappa monzese gli «Alu Days» continueranno in Veneto, a Verona dal 14 al 18 maggio, e in Friuli Venezia Giulia, a Trieste dal 28 maggio al 1 giugno.

Gli «Alu Days» sono realizzati con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e rientra fra le campagne della Fondazione Pubblicità Progresso.

