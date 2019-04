Saugella Monza di fronte a Conegliano per la decisiva Gara 3

Ultima chiamata per la Saugella Monza. Ultima possibilità per non chiudere una stagione comunque ricca di soddisfazioni. Oggi, martedì 23 aprile, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD), le monzesi scenderanno nuovamente sul campo del PalaVerde di Villorba (TV), contro l’Imoco Volley Conegliano, per Gara 3 della Semifinale Scudetto Samsung Volley Cup A1 femminile. A 48 ore di tempo dalla sconfitta subita in Gara 2 in Veneto nel giorno di Pasqua, che ha lanciato Conegliano sul 2-0 nella serie grazie al 3-0 firmato venerdì sera alla Candy Arena, la prima squadra rosa del Consorzio Vero Volley vuole tentare un ultimo acuto per riaprire i giochi e allungare la sfida Semifinale contro le campionesse d’Italia in carica dell’Imoco a Gara 4 (si giocherebbe alla Candy Arena di Monza giovedì 25 aprile). Una Gara 2 nella quale Ortolani e compagne hanno fatto qualche passo avanti rispetto al primo confronto, senza però riuscire ad esprimere il loro reale potenziale. Il servizio fatto vedere nelle ultime due sfide, come l’efficacia dell’attacco, sono ben lontane dall’alto livello dimostrato dalle monzesi durante tutta la stagione. Una Monza che è partita molto bene sia a muro che in difesa, senza però riuscire a reggere con continuità le offensive delle padrone di casa. C’è però ancora un’altra sfida alle porte, una gara tutta da giocare e la Saugella proverà a farla sua sfruttando le sue armi migliori per dare seguito al confronto con Conegliano.

IL ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA



Centrali ADAMS, MELANDRI, DEVETAG, FACCHINETTI

Schiacciatrici ORTOLANI, BUIJS, BEGIC, ORTHMANN, BIANCHINI

Liberi ARCANGELI, BONVICINI

Palleggiatrici BECHIS, WOLOSZ

Centrali DE KRUIJF, FOLIE, DANESI, MORETTO

Schiacciatrici NAGAOKA, EASY, RODRIGUEZ, LOWE, FABRIS, HILL, TIROZZI, SYLLA

Liberi FERSINO, DE GENNARO

Allenatore SANTARELLI PRECEDENTI

10, tutti in Serie A1 (1 successo Monza, 9 successi Conegliano)

PRECEDENTI IN QUESTO CAMPIONATO

6, con sei vittorie di Conegliano (3-0 all’andata in Brianza e 3-1 al ritorno in Veneto in Campionato, 3-0 a Monza e 3-1 a Treviso in Coppa Italia, 3-0 alla Candy Arena e 3-0 al PalaVerde nella Semifinale Play Off)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF

2, con due vittorie di Conegliano 3-0

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Imoco Volley Conegliano – Saugella Monza 3-0 (Gara 2 Semifinale Play Off Scudetto Samsung Volley Cup Serie A1 2018/2019) – 21 aprile 2019 – PalaVerde di Villorba (TV). LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Serena Ortolani, a Conegliano dal 2015 al 2017

Rachael Adams, a Conegliano dal 2014 al 2016

Laura Melandri, a Conegliano nella stagione 2017/2018

Micha Hancock, a Conegliano nella stagione 2014/2015 CURIOSITÀ

Ben quattro giocatrici della Saugella Monza hanno giocato con la maglia di Conegliano: due di loro (Adams e Ortolani), hanno anche vinto uno Scudetto insieme (stagione 2015/2016).

Laura Melandri ha vinto lo Scudetto con Conegliano nell’ultima stagione 2017/2018.

E’ il primo confronto nei Play Off Scudetto tra le due squadre, già incontratesi in Coppa Italia in questa stagione nei Quarti di Finale (vittoria Conegliano sia all’andata che al ritorno).

Monza non è mai riuscita a vincere al PalaVerde

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

Laura Melandri (centrale Saugella Monza): “La prova espressa in Gara 2 è stata sicuramente migliore rispetto a quella fatta vedere in Gara 1. Dovremo prendere il meglio di quest’ultima prestazione, soprattutto la pallavolo ed il carattere mostrato nel terzo parziale, e preparare nei minimi dettagli questo importante impegno che ci aspetta. E’ l’ultima possibilità per allungare la serie a Gara 4 e noi vogliamo dare il massimo per non chiudere qui la stagione”.

PLAY OFF SCUDETTO

IL TABELLONE

(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Bosca S.Bernardo Cuneo 2-0

(4) SAUGELLA MONZA – (5) Unet E-Work Busto Arsizio 2-1

(2) Igor Gorgonzola Novara – (7) Il Bisonte Firenze 2-1

(3) Savino Del Bene Scandicci – (6) èpiù Pomì Casalmaggiore 2-0 (1) Imoco Volley Conegliano – (8) Bosca S.Bernardo Cuneo 2-0(4)– (5) Unet E-Work Busto Arsizio 2-1(2) Igor Gorgonzola Novara – (7) Il Bisonte Firenze 2-1(3) Savino Del Bene Scandicci – (6) èpiù Pomì Casalmaggiore 2-0 IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI

Gara-1

Giovedì 18 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara 3-2 (25-16 15-25 25-17 23-25 15-12)

Venerdì 19 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV)

SAUGELLA MONZA – Imoco Volley Conegliano 0-3 (16-25, 14-25, 16-25)

Gara-2

Sabato 20 aprile, ore 18.00 (diretta Rai Sport + HD)

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci 3-1

Domenica 21 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Imoco Volley Conegliano – SAUGELLA MONZA 3-0

Gara-3

Lunedì 22 aprile, ore 16.00 (diretta Rai Sport + HD)

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci

Martedì 23 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Imoco Volley Conegliano – SAUGELLA MONZA

Ev. Gara-4

Giovedì 25 aprile, ore 18.30 (una partita in diretta su Rai Sport + HD, l’altra su LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

SAUGELLA MONZA – Imoco Volley Conegliano

Ev. Gara-5

Sabato 27 aprile, ore 20.30 (una partita in diretta su Rai Sport + HD, l’altra su LVF TV)

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci

Imoco Volley Conegliano – SAUGELLA MONZA LA FORMULA

I quarti di finale (1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^, 3^ vs 6^) si sono disputati al meglio delle tre gare, con Gara-1 sul campo della peggiore classificata e Gara-2 e l’eventuale spareggio sul campo della squadra meglio classificata.

Le semifinali, con accoppiamenti da tabellone, si disputeranno al meglio delle cinque gare con Gara-1 e l’eventuale Gara-4 in casa della peggiore classificata e Gara-2, Gara-3 e l’eventuale Gara-5 sul campo della squadra meglio classificata.

La finale si disputerà anch’essa al meglio delle cinque gare, con Gara-1 e l’eventuale Gara-4 sul campo della peggiore classificata e Gara-2, Gara-3 e l’eventuale Gara-5 sul campo della squadra meglio classificata.

