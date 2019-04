Quarti Play Off Scudetto: Vero Volley Monza a Perugia per il pass che vale la Semifinale

Tutto in una notte per la Vero Volley Monza. Domani, sabato 13 aprile, alle ore 20.30 (diretta LVC), sul campo del Pala Barton di Perugia, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley affronta i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia, nella decisiva Gara 3 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2018/2019.

Dopo aver vinto 3-2 alla Candy Arena Gara 2, grazie ad una prestazione straordinaria, Beretta e compagni puntano a confermarsi lontano dalla Brianza per firmare l’impresa e accedere, per la prima volta nella loro storia, alla Semifinale dell’atto conclusivo del massimo campionato di volley nazionale. Obiettivo ambizioso e sulla carta molto complesso da raggiungere per la Vero Volley, pronta però a giocarsi questa delicatissima ed avvincente sfida con entusiasmo, determinazione e grande generosità. La squadra di Soli, già capace di battere Perugia fuori casa in campionato 3-2, si affaccia al quinto confronto stagionale con i perugini con il morale alto e tanta voglia di provare a superare tutti i propri limiti. Una prova corale, precisa in ricezione, il servizio martellante delle migliori giornate e grande intensità nel muro-difesa: le chiavi con cui Monza cercherà, come già successo nella seconda sfida della serie, di aprire la difesa della Sir. La Vero Volley dovrà appoggiarsi anche alle sue individualità, con Plotnytskyi e Dzavoronok a martellare forte in battuta e in attacco (29 e 21 punti rispettivamente messi a segno in Gara 2), Yosifov e Beretta a toccare palloni a muro nel tentativo di bloccarli (5 e 1 muro in Gara 2), Orduna in regia a smistare con precisione per l’altra bocca da fuoco Ghafour e Rizzo a difendere con tempismo ed efficacia.

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, BUTI, YOSIFOV, ARASOMWAN

Schiacciatori BOTTO, DZAVORONOK, PLOTNYTSKYI, GHAFOUR, GALLIANI, GIANNOTTI, BUCHEGGER

Liberi RIZZO, PICCHIO

Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – SIR SAFETY CONAD PERUGIA

Palleggiatori DE CECCO, SEIF

Centrali RICCI, GALASSI, PODRASCANIN, BUCCIARELLI

Schiacciatori GABRIELE, HOOGENDOORN, DELLA LUNGA, LEON, LANZA, BERGER, ATANASIJEVIC, HOAG

Liberi PICCINELLI, COLACI

Allenatore BERNARDI

PRECEDENTI

16 (4 successi Monza, 12 successi Perugia)

PRECEDENTI IN QUESTO CAMPIONATO

2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (2-3 all’andata per Monza e 0-3 al ritorno per Perugia).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF

2 precedenti nei Play Off Scudetto, Gara 1 dei Quarti di Finale 2018/2019 (vittoria Perugia 3-0) e Gara 2 dei Quarti di Finale 2018/2019 (vittoria Monza 3-2).

ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia 3-2 (Gara 2 Quarti di Finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2018/2019 – 7/04/2019, Candy Arena di Monza).

EX

PER MONZA

Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015

Simone Buti a Perugia dal 2013 al 2017

CURIOSITA’

Fabio Soli, Santiago Orduna e Paul Buchegger, la passata stagione a Ravenna, sono stati eliminati proprio da Perugia in tre gare nei Quarti di Finale dei Play-Off Scudetto 17/18.

La Vero Volley Monza non è mai riuscita ad accedere alla Semifinale Scudetto della SuperLega Credem Banca. Questa è la seconda partecipazione assoluta dei monzesi nei Play Off, eliminati ai Quarti di Finale della stagione 2016/2017 da Trento in due gare.

A CACCIA DI RECORD

In Carriera: Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Filippo Lanza – 10 punti ai 2600 (Sir Safety Conad Perugia); Iacopo Botto – 15 punti ai 2900, Paul Buchegger – 17 attacchi vincenti ai 1000, Donovan Dzavoronok – 7 punti ai 1000, Andrea Galliani – 2 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 4 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza).

Santiago Orduna (palleggiatore Vero Volley Monza): “Domenica scorsa siamo stati molto bravi ad impostare il nostro gioco, mettendoli in difficoltà e allungando la serie che era la cosa più importante. Da loro, però, sarà certamente una sfida diversa. Perugia in casa spinge molto con il servizio, risultando aggressiva. Davanti al loro pubblico sarà tosta. Incontriamo la squadra più forte in Campionato, quella che è arrivata prima e non ha mai perso contro le altre big. Hanno avuto qualche passo falso con le squadre di seconda fascia come noi ma nei Play Off è tutto diverso. In casa siamo stati capaci di approcciarli con determinazione ma anche con spensieratezza e questo ci ha fatto guadagnare la possibilità di giocare la bella che ci mantiene comunque con i piedi per terra. L’eliminazione in Champions di Perugia? Sono dei campioni, giocatori esperti di alto livello. Sono abituati a giocare gare da dentro-fuori, la loro eliminazione in coppa non cambierà il loro approccio alla gara. Noi dobbiamo preoccuparci della nostra parte di campo, provando a ripetere la bella prestazione fatta in casa”.

FORMULA PLAY OFF SCUDETTO

Le squadre classificatesi dal 1° all’8° posto partecipano ai Play Off Scudetto. Quarti di Finale al meglio delle 3 gare, Semifinali e Finali al meglio delle 5 gare. Gare 1, 3 e 5 si disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Regular Season, gara 2 e 4 in casa delle squadre con peggior classifica.

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Quarti Gara 1

Sir Safety Conad Perugia – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (31-29, 25-16, 25-11)

Itas Trentino – Kioene Padova 3-0 (25-21, 25-20, 25-23)

Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona 3-2 (32-30, 25-20, 22-25, 23-25, 18-16)

Azimut Leo Shoes Modena – Revivre Axopower Milano 3-0 (25-20, 25-14, 27-25)

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Quarti Gara 2

Sabato 6 aprile 2019, ore 18.00

Revivre Axopower Milano – Azimut Leo Shoes Modena 1-3 (25-17, 20-25, 21-25, 20-25)

Domenica 7 aprile 2019, ore 18.00

Kioene Padova – Itas Trentino 3-0 (25-22, 26-24, 25-22)

VERO VOLLEY MONZA – Sir Safety Conad Perugia 3-2 (25-17, 25-27, 25-20, 22-25, 15-12)

Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova 1-3 (20-25, 23-25, 25-21, 17-25)

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Quarti Gara 3 Sabato 13 aprile 2019, ore 18.00

Itas Trentino – Kioene Padova Diretta RAI Sport + HD

Diretta streaming su Itas Trentino – Kioene Padova Diretta RAI Sport + HDDiretta streaming su raiplay.it Sabato 13 aprile 2019, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – VERO VOLLEY MONZA Diretta Lega Volley Channel IL CONSORZIO VERO VOLLEY AL FIANCO DI CAVALLO ROSA

Un fiocchetto rosa sulla maglietta. Una campagna di sensibilizzazione per uno sport pulito, antipedofilia e antiabusi. L’Associazione “Il Cavallo Rosa” presieduta dalla giornalista Daniela Simonetti è composta da mamme di ragazze minori abusate, giovanissime atlete e istruttrici federali, campioni (il Campione del Mondo 2010 Philippe Le Jeune). Le due prime squadre del Consorzio Vero Volley, quella maschile della Vero Volley Monza e quella femminile della Saugella Monza, hanno indossato in settimana il fiocchetto rosa in favore dell’iniziativa.

