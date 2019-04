Medici di medicina generale: al via in ATS Brianza i corsi di formazione

È stato presentato ieri in Regione Lombardia il programma dei corsi di formazione specifica per i medici di medicina generale che in tre anni porterà a formare i nuovi medici di famiglia, ben 388 sul territorio regionale, con le borse di studio triplicate per garantire il fabbisogno nei prossimi anni.

ATS Brianza, insieme alle ASST del territorio, sarà protagonista di questo percorso finalizzato a risolvere il problema del turnover dei medici di base sul territorio con tre classi formative per il triennio 2019/2021 che coinvolgeranno ben 61 studenti distribuiti nei territori delle ASST di Monza, Lecco e Vimercate.

“La nostra ATS offre una proposta didattica integrata tra i principali erogatori sanitari e sociosanitari del territorio di competenza: le ASST di Lecco, Monza e Vimercate – esordisce Silvano Casazza, direttore generale di ATS Brianza – La direzione del Polo MMG che abbiamo istituito garantirà la piena sinergia tra attività pratiche e attività teoriche, proponendo al medico in formazione un piano di studi inserito all’interno di linee di azione consolidate o inerenti a programmi sperimentali nazionali e/o regionali. A fronte di un progressivo pensionamento dei medici che operano sul territorio, si pone l’obiettivo di garantire ai cittadini una continuità assistenziale adeguata e di qualità che potremo garantire grazie a questa azione formativa”.

“Il medico in formazione avrà a disposizione un’équipe multidisciplinare e multiprofessionale di professionisti chiamati ad accompagnarlo durante l’intero percorso di studio. L’équipe formativa favorisce lo scambio conoscitivo e l’accrescimento delle competenze individuali e del gruppo classe creando sinergie tra tutti i punti erogativi del territorio – aggiunge il direttore sanitario di ATS Brianza Emerico Maurizio Panciroli – Verranno favorite e promosse le interazioni con gli Atenei lombardi, con cui i diversi partner formativi collaborano quotidianamente, offrendo percorsi dedicati e partecipazione a gruppi di ricerca scientifica”.

In ATS Brianza la prima giornata in classe sarà lunedì 1° aprile. Martedì 2 aprile le direzioni strategiche (ATS e ASST) e gli Ordini dei Medici delle province di Lecco e di Monza – nell’Auditorium di viale Elvezia a Monza – daranno il benvenuto ai medici in formazione con un convegno dal titolo “L’evoluzione del Sistema sociosanitario regionale lombardo”.

IL PROGRAMMA

9.30 Saluti istituzionali e apertura dei lavori

ATS Brianza – Presidenza Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci – PoliS Lombardia AFSSL – ASST Lecco – ASST Monza – ASST Vimercate

10.00 Il servizio sociosanitario regionale: i principi, il modello, gli attori

Silvano Casazza, ATS Brianza, Direttore Generale – Mario Alparone, ASST Monza, Direttore Generale – Nunzio Del Sorbo, ASST Vimercate, Direttore Generale – Paolo Favini, ASST Lecco, Direttore Generale

Modera: Alessandro Colombo, PoliS Lombardia, Direttore AFSSL

13.00 Pausa

14.00 Il servizio sociosanitario regionale: le Cure Primarie

Pierfranco Ravizza, Presidente OMCeO Lecco – Carlo Maria Teruzzi, Presidente OMCeO Monza – Valter Valsecchi, ATS Brianza, Direttore Dipartimento Cure Primarie

14.45 Il servizio sociosanitario regionale: i determinanti della salute

Lorenzo Brugola, ATS Brianza, Direttore Sociosanitario – Emerico Maurizio Panciroli, ATS Brianza, Direttore Sanitario

15.30 Il servizio sociosanitario regionale: l’interazione tra le reti locali e tra gli erogatori

Guido Grignaffini, ASST Vimercate, Direttore Sociosanitario – Giovanni Monza, ASST Vimercate, Direttore Sanitario

16.15 La presa in carico: la sperimentazione

Vito Corrao, ASST Lecco, Direttore Sanitario – Enrico Frisone, ASST Lecco, Direttore Sociosanitario

17.00 La presa in carico: ricadute cliniche

Gianluca Peschi, ASST Monza, Direttore Sociosanitario

Laura Radice, ASST Monza, Direttore Sanitario

La chiusura dei lavori è prevista per le 18.00.

