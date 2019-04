Lissone al Fuorisalone con tre appuntamenti per raccontare l’arte e il design made in Brianza

Un mix di eccellenze e sinergie vincenti porterà Lissone e la Brianza al Fuorisalone 2019. L’evento annuale dedicato al design internazionale, che quest’anno si svolgerà in diversi punti di Milano e dell’hinterland dall’8 al 14 aprile, darà spazio anche alle eccellenze del nostro territorio.

Gli eventi in programma targati Brianza – tre in tutto – sono stati presentati durante la mattina di giovedì 4 aprile presso il MAC – Museo di Arte Contemporanea di Lissone, che recentemente ha inaugurato la prima collezione permanente di design in Brianza.

“Saremo al Fuorisalone – promette le giunta – per raccontare quel ‘saper fare’ che ha reso Lissone città del mobile e del design”.

LA RETE COINVOLTA

“Il ‘know-how’ brianzolo arriva nella metropoli – esordisce Paolo Ferrario, segretario generale APA Confartigianato Imprese per le province di Monza – Brianza e Milano – grazie al lavoro di comuni, associazioni, aziende e scuole. In quella settimana tutti gli occhi saranno puntati su Milano e il territorio limitrofo: arriveranno oltre 435 mila operatori, di cui il 70% da paesi esteri. Solo nei 5 giorni delle esposizioni si stima un business di oltre 600 milioni di euro. Noi ci presenteremo al mondo con alcune delle nostre eccellenze: legno, arredo, design”.

“Lo faremo – prosegue il Sindaco di Lissone Concettina Monguzzi – unendo le forze. Abbiamo coinvolto enti, comuni e imprese perché siamo consapevoli che da soli non si possono raggiungere obiettivi così alti e ambiziosi. Sono particolarmente orgogliosa di dire che hanno fatto un grande pezzo gli assessori allo sviluppo economico dei comuni di Lissone, Desio, Seregno e Sesto San Giovanni: vogliamo dimostrare – insieme – che la cultura può essere motore per lo sviluppo territoriale”.

GLI EVENTI

Due gli appuntamenti promossi da Confartigianato e il comune di Lissone in collaborazione con le Amministrazioni di Desio e Seregno: ‘Le vie del saper fare, Lissone e la Brianza al Fuorisalone’, che si terrà in Brera, e ‘Visioni. Artigianato e design Lissone – La Repubblica del Design’ in Bovisa.

Nel primo caso il ‘Saper fare’ del titolo sarà illustrato attraverso pannelli tridimensionali, con immagini che permetteranno di sentirsi parte del ciclo di produzione e tramite installazioni di immagini e parole evocative che rimanderanno ai valori del tessuto economico e imprenditoriale brianzolo.

Il secondo caso rappresenterà invece una delle novità più interessanti dell’edizione 2019: il design in Bovisa. L’esposizione sarà allestita dall’Associazione culturale ‘Repubblica del design’, una squadra di giovanissimi artisti impegnati in prima persona nella valorizzazione delle opere.

OLTRE IL FUORISALONE

Sarà protagonista in una veste completamente rinnovata anche Leonardo da Vinci, del quale quest’anno si celebrano i 500 anni dalla morte. A Sesto San Giovanni verranno esposte ‘Le tredici sedie mai dipinte nell’ultima cena di Leonardo’, immaginate da architetti e designer e realizzate dai maestri artigiani di APA Confartigianato Milano, Monza – Brianza.

Gli esclusivi pezzi, raccolti in una mostra pensata ‘ad hoc’, faranno parte del circuito denominato “Fuori dal Fuorisalone”, promosso dal comune di Sesto San Giovanni. L’esposizione sarà visitabile a ingresso libero dall’11 al 13 aprile presso lo spazio MIL.

MAC ALLA DESIGN WEEK

“Saremo al Fuorisalone – conclude l’assessore allo Sviluppo economico del comune di Lissone Alessandro Merlino – perché in quei giorni il mondo passerà da lì. Creeremo una vetrina per le nostre aziende e per i nostri giovani talenti, come gli studenti del IIS Meroni, una delle scuole di eccellenza d’Italia”.

L’amministrazione comunale porterà alla Design Week anche il Museo d’Arte Contemporanea con un progetto dedicato, studiato appositamente dal Direttore del museo in collaborazione con l’Associazione Repubblica del Design.

“E’ un orgoglio – racconta Alberto Zanchetta, direttore del MAC – per me e per tutti coloro che hanno investito nel museo. Il MAC ha più vent’anni, ma questa è la prima volta che andrà al Fuorisalone”.

Gli sponsor tecnici a sostegno dei progetti sono: Archem Srl Architecture &Management, Catas e IIS Giuseppe Meroni. I partners coinvolti nel percorso creativo sono : Ghigos Ideas e Repubblica del Design. I tre eventi godono del patrocinio di Regione Lombardia, del DUC – Distretto Urbano del Commercio di Lissone, di inLombardia, di Able To Design + Art e del Brera Design District.

