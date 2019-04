Il Presidente della Repubblica incontra gli studenti dell’Olivetti di Monza

Ci sarà una scuola della Brianza a rappresentare la Lombardia in occasione della prossima Festa della Repubblica.

L’Istituto Alberghiero Olivetti è stato selezionato, insieme ad altre 4 scuole alberghiere d’Italia, dal Miur per la preparazione, l’accoglienza ed il servizio durante il banchetto che il Presidente della Repubblica organizza nei giardini del Quirinale in occasione della Festa della Repubblica.

L’Olivetti è la prima e unica scuola scelta in Lombardia. Le altre 4 provengono da Veneto, Campania, Puglia e Lazio.

Questa mattina, la Dirigente scolastica, la professoressa Renata Cumino, ha accolto la delegazione del Quirinale in visita alla scuola per “istruire” i 20 studenti selezionati che si occuperanno del servizio di sala (12), dell’accoglienza (3) e della cucina (5).

Il Presidente Roberto Invernizzi ha raggiunto i ragazzi a scuola durante la visita: “Ci sono giornate come questa in cui sono molto fiero di svolgere il ruolo di Presidente della Provincia e rappresentare un territorio capace di esprimere eccellenza. Essere scelti tra tutte le scuole Lombarde è un grande onore che riflette un lavoro intenso della Dirigente scolastica e dei docenti per portare la scuola a raggiungere un livello di qualità molto alto. Vi faccio un grosso in bocca al lupo sicuro che saprete dimostrare la passione e la dedizione al lavoro che nel mondo contraddistingue chi arriva dalla Brianza”.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter