“Go In UP Affari&Sport”, nuovo circuito di gare ‘tutta salita’

Il circuito ‘Vertical’ di Affari&sport cambia faccia e si trasforma in GO IN UP AFFARI&SPORT, un nuovo circuito di gare ‘tutta salita’ che si correranno sempre di giovedì sera , con le frontali, in modalità notturna. Presentato venerdì sera presso il negozio Affari&Sport di Lecco con la presenza di tutti gli organizzatori delle 8 tappe previste e di tanti amici che senz’altro parteciperanno con entusiasmo.

“Abbiamo pensato ad un circuito di gare che fossero eventi fatti in orari e giorni diversi da quelli canonici per distinguerci e dare una opportunità in più – ha affermato Andrea Biassoni responsabile del negozio Affari&Sport Lecco – Desidero ringraziare gli amici del GoInUp Valtellina, al quale ci siamo ispirati, per la collaborazione fattiva e per le tante idee condivise. Ora anche in zona Lecco e Valsassina c’è un nuovo circuito ‘only up’ che, importante, ha anche finalità solidale andando a raccogliere fondi da destinare in beneficenza ogni anno alle diverse realtà del territorio lecchese. In particolare quest’anno all’Associazione Oltretutto 97 che aiuta ragazzi disabili che praticano sport”.

Biassoni ha così continuato: “Tutte queste 8 tappe sono accessibili a tutti. Si potrà correre in modalità competitiva per chi ama sfidare il cronometro e in modalità non competitiva per chi invece ama magari solamente passeggiare. Sarà comunque una festa per tutti nel dopo gara, il desiderio finale è che ci sia clima di aggregazione e amicizia”.

LE PROVE: Un circuito di 8 prove notturne che si terranno il giovedì sera alle ore 20.00 a partire dal 16 maggio, dando modo di partecipare a chiunque: a chi ha voglia di mettersi alla prova col cronometro e anche a chi ha voglia di trascorrere una serata in compagnia divertendosi anche nel dopogara.

Questo il calendario ufficiale:

16/05 – Assalto all'Angelone / Introbio.

13/06 – Ballabio / Resinelli

20/06 – Galbiate / Monte Barro

04/07 – Dervio / Monte

18/07 – Cortenova / Parlasco

05/09 – Civate / San Pietro

19/09 – Carenno / Colle di Sogno

10/10 – Premana / Premaniga

ISCRIZIONI: Aperte le iscrizioni sul portale Kronoman delle prime 3 tappe del circuito che avranno un costo di 10 euro online e di 15 euro se effettuate il giorno della gara. Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento dei 300 atleti iscritti per ogni prova e parte del ricavato andrà in beneficienza all’Associazione Oltretutto 97.

16 maggio 2019 – Assalto all’Angelone – Introbio

485mD+ 3.5 km

Data apertura iscrizioni: 15/4/2019 – data chiusura iscrizioni: 16/05/2019

Partenza dalla piazza di Introbio (p.zza Cavour), 1km ‘secco, di strada asfaltata per raggiungere la localita’ roncai (distributore del latte via v. veneto 6), da li’ si sale lungo la strada (privata) su terra battuta, sino a quota 1038 mslm ai piedi della croce dello zucco dell’angelone. Ritorno in p.zza cavour presso il bar ‘the brew house dove verrà distribuito il buffet e fatta la cerimonia di premiazione.

13 giugno 2019 – Ballabio – Resinelli

530D+ 3.5 km

Data apertura iscrizioni: 15/4/2019 – data chiusura iscrizioni: 12/6/2019

Ritrovo presso il negozio 2410 a Ballabio. Il percorso interessa Ballabio Superiore per la Val Grande con passaggio sotto al Corno del Nibbio per poi arrivare al Forno della Grigna dove ci sarà il ristoro e la festa finale e dove troverete gli zaini consegnati in partenza.

20 giugno 2019 – Galbiate – Monte Barro

410mD+ 3.8 km

data apertura iscrizioni:20-04-2019 – data chiusura iscrizioni: 19-6-2019

Partenza dal centro di Galbiate, troverete subito delle pendenze importanti sulla mulattiera e sul sentiero che porta sopra l’eremo del Monte Barro. Da qui piccolo tratto in discesa e 1 Km di falsopiano che ci portano poi all’arrivo presso la Baita degli Alpini di Galbiate, dove ci aspetta il ristoro e troverete gli zaini consegnati in partenza.

ESINO SKYRACE – Presentata nella stessa serata anche la Esinoskyrace che nel 2019, fine maggio l’evento, compirà sei anni. L’esperienza maturata fino ad oggi permetterà di consolidare l’appassionato impegno del team organizzatore nell’offrire una competizione dura, aspra ma sorprendentemente panoramica e divertente. Il percorso di gara non subirà variazioni: la vista a 360° delle montagne lariane e il panorama offerto dai sentieri che percorrono le pendici della Grigna settentrionale sarà, come sempre, inimitabile. Con un percorso di 25km e 2000m di dislivello positivo, la gara attraverserà gli antichi vicoli del centro abitato e si inerpicherà lungo le ripide creste dei Pizzi di Parlasco.

AFFARI&SPORT – Affari&Sport, grazie all’impegno, alla dedizione e alla costanza del titolare Michele Cecotti e del suo staff, con i suoi tre punti vendita a Villasanta (MB), Lecco e Ballabio (LC), si è affermato, in questi anni, come punto di riferimento di moltissimi atleti, incentrando la sua attenzione in particolar modo sul running, il triathlon, il trail e la montagna.

