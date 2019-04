Kids Kicking Center: le arti marziali per aiutare i bimbi malati di cancro

L’Associazione Kids Kicking Cancer è nata negli Stati Uniti alla fine degli anni Novanta su iniziativa di Rabbi Elimelech Goldberg, professore di Pediatria alla Wayne State University School of Medicine di Detroit, esperto di Arti Marziali che ha perso una figlia all’età di 2 anni a causa della leucemia. Da quel momento, ha capito che le sue conoscenze potevano essere utili per aiutare i piccoli pazienti oncologici ad aumentare la capacità di gestire il dolore e di affrontare cure e terapie, migliorando soprattutto il loro approccio psicologico ed emotivo alla malattia.

Oggi migliaia di bambini in diversi Paesi del mondo hanno partecipato al progetto di Kids Kicking Cancer e l’Italia è il primo Paese europeo in cui opera.

«Sono tante e diverse le realtà in cui operiamo – continua Scilef – In Lombardia, per esempio, a Milano, Bergamo, Brescia. Ci rivolgiamo ai bimbi in età pediatrica, spesso in fase terminale. Non è facile, cerchiamo di essere sempre sorridenti, di mantenere l’autocontrollo, con la mission di fare stare bene i piccoli pazienti. Il nostro approccio è fondamentale, entriamo nelle loro camere chiedendo il permesso, cerchiamo di convincerli a lasciarsi andare. Quando riusciamo a fare sorridere un bambino malato, a farlo stare bene, anche se per poco, abbiamo raggiunto il risultato più bello».

IN BRIANZA

L’associazione si sta pian piano avvicinando anche alla Brianza. Sabato 30 marzo, ad Agrate, presso l’Auditorium delle scuole di via Cesare Battisti, si è svolto un corso di aggiornamento per i volontari. Ma non solo. «Stiamo lavorando per poter iniziare a collaborare con il Maria Letizia Verga – prosegue Scilef – sarebbe un risultato importante. Il lavoro da fare è tanto, abbiamo ambiziosi obiettivi, ma spesso dobbiamo interromperci a causa della mancanza di volontari».

L’APPELLO

Ecco dunque l’appello: «I nostri volontari sono esperti di arti marziali, che hanno seguito training specifici per poter lavorare con i bambini affetti da patologie oncologiche e croniche – conclude – Ci definiamo “Martial Arts Therapist”. Il ruolo è tanto delicato, quanto importante e prezioso, non solo per il bambino malato e la sua famiglia, ma per il volontario stesso, che ne ricava un’esperienza umana profonda e indelebile. Per svolgere questo ruolo sono necessarie una forte motivazione ed una specifica preparazione, ottenibile attraverso un impegnativo percorso formativo direttamente gestito dall’Associazione».