Pordenone-Monza 1-1: D’Errico recupera il risultato ma poi spreca

Il monday night di Serie C ha visto sfidarsi sul campo dello stadio Bottecchia, la capolista del girone B Pordenone e il Monza. I brianzoli erano giunti in Veneto con un unico obiettivo: vincere. Vincere per restare a pari punti (40) con l’Imolese, prossima avversaria dei biancorossi al Brianteo ma soprattutto per rosicchiare qualche punto ai primi della classe.

Ramarri che trascorrono i primi dieci minuti di partita chiusi nella propria metà campo sotto gli attacchi di Lora (due volte) e di Marchi ma alla prima occasione per affacciarsi dalle parti di Guarna guadagnano un corner da cui nasce la rete di Candellone che insacca colpendo di testa sul primo palo: 1-0.

Il Monza non ci sta e tenta subito di rimettere il risultato in carreggiata. Ai tentativi di Brighenti e compagni si alternano alcuni calci d’angolo per il Pordenone che dimostrano la volontà dei padroni di casa di voler chiudere immediatamente la partita ma ci pensa capitan D’Errico – al trentaquattresimo – a riportare il risultato in parità grazie ad una conclusione dalla distanza giunta in seguito ad una cavalcata palla al piede da una parte all’altra del campo.

La gara si dimostra molto accesa, non solo sul rettangolo di gioco ma anche in panchina tanto che al quarantunesimo l’arbitro è costretto ad espellere Righi, preparatore dei portieri dei veneti.

Il secondo tempo comincia con un brivido per i padroni di casa: Lepore dà il via ad un missile terra-aria, nato come cross probabilmente ma che si stava trasformando in un gran eurogol, che però sfiora di pochi centimetri il sette della porta difesa da Bindi.

Proseguono i tentativi per entrambi le compagini di passare in vantaggio: i portieri risultano parecchio impegnati ma nessuna occasione è veramente insidiosa.

Al settantatreesimo il Monza ha davvero l’occasione di portarsi sul 2-1 grazie ad un calcio di rigore guadagnato da Bearzotti, appena entrato, atterrato in area da De Agostini: sul dischetto si presenta Andrea D’Errico calciando clamorosamente fuori dallo specchio della porta.

Nei minuti successivi i padroni di casa continuano a cercare la via della rete: capita quattro volte, in due casi la palla si spegne sul fondo mentre negli altri due Guarna si fa trovare nuovamente attendo. Il Monza non è da meno ma purtroppo i cross degli uomini di Brocchi non sono precisi come dovrebbero.

Dopo tre minuti di recupero l’arbitro dice che può bastare: quello visto a Pordenone è stato un Monza sicuramente poco incisivo ma che nonostante ciò strappa un punto alla capolista dimostrando che non è così imbattibile come si vuole far credere, anche se siamo ormai alla trentunesima giornata ed i punti che ci dividono dalla prima piazza sono ben quattordici.

Foto agenzia E-Mage

PORDENONE-MONZA 1-1

Pordenone: Bindi; Florio, Bassoli, Barison, De Agostini; Zammarini, Burrai, Gavazzi (68′ Rover); Berrettoni (59′ Bombagi); Candellone (91′ Germinale), Ciurria (68′ Magnaghi). A disposizione: Lonoce, Meneghetti, Nardini, Germinale, Vogliacco, Damian, Cotroneo, Frabotta, Cotali. Allenatore: Tesser.

Monza: Guarna; Lepore (72′ Bearzotti), Marconi, Scaglia, Anastasio; Armellino, Fossati, D’Errico; Lora (74 Galli); Brighenti (81′ Chiricò), Marchi. A disposizione: Sommariva, De Santis, Reginaldo, Palazzi, Tomaselli, Negro, Tentardini, Di Paola, Ceccarelli. Allenatore: Brocchi.

Marcator1: 11′ Candellone (P), 34′ D’Errico (M)

Arbitro: Sig.Amabile di Vicenza

