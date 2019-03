Fridays for Future #oltreil15: studenti nuovamente in piazza per un’assemblea pubblica

Domani 22 marzo sono pronti a tornare in azione. Questa volta gli studenti, che venerdì scorso hanno riempito il cuore di Monza per la manifestazione “Friday for future” contro i cambiamenti climatici, si riuniranno sempre in piazza Trento e Trieste per un’assemblea pubblica #oltreil15.

L’intento è di rafforzare le loro posizioni teoriche, stabilire le prossime mosse e mettere sul campo azioni concrete. Nell’evento facebook si parla di: “come agire dentro e fuori dalle scuole? Quali rivendicazioni portiamo avanti? e Come ci strutturiamo?”.

L’appuntamento è per dopo scuola alle ore 15. E sono caldamente invitate tutte le sigle e associazioni che si battono per il clima e l’ambiente da anni o che hanno da poco iniziato a farlo.

Intanto per domenica 31 marzo, è in programma l’iniziativa promossa da Green Walking Monza con il supporto del gruppo Co-Scienza e Legambiente per fare plogging, ovvero per raccogliere i rifiuti mentre si fa attività fisica: appuntamento alle 15.30 davanti al Mosè Bianchi.

In foto lo sciopero del 15 marzo

