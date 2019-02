Vero Volley Monza di fronte a Vibo Valentia nel recupero della terza di ritorno

Neanche il tempo di analizzare i motivi della sconfitta subita nel derby contro Milano che la Vero Volley Monza di Fabio Soli torna in campo nella SuperLega Credem Banca 2018/2019. Domani, mercoledì 6 febbraio, alle ore 20.30 (diretta LVC), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley affronterà la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, alla Candy Arena di Monza, nel recupero della terza giornata di ritorno. Per Beretta e compagni quest’ultimo periodo, risultati alla mano, non è certamente dei migliori. Nonostante il sorriso in Challenge Cup contro Kamnik nella gara di andata dei Quarti di Finale della manifestazione continentale, i monzesi hanno infatti inanellato ben tre sconfitte consecutive in campionato che li hanno fatti scivolare in ottava posizione. Quella di domani contro i calabresi diventa dunque per i lombardi una pronta opportunità di riscatto per interrompere questo momento no e tornare a sorridere (l’ultimo squillo in SuperLega è datato 30 dicembre, contro Latina, in Brianza). Per farlo la Vero Volley dovrà sfoderare carattere e muro-difesa, le armi che furono decisive nel confronto di andata, vinto 3-1 in Calabria, contro Vibo Valentia.

Allenatore SOLI

GLI AVVERSARI

Tre vittorie e tre sconfitte per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in questo girone di ritorno. I calabresi, però, nelle ultime tre uscite hanno ottenuto solo tre punti, battendo Ravenna in casa 3-1. IL ROSTER COMPLETO – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA

Palleggiatori ZHUKOUSKI, MARSILI

Centrali VITELLI, PRESTA, MENGOZZI

Schiacciatori SKRIMOV, BARRETO SILVA, DOMAGALA, AL HACHDADI, STROHBACH, LOPEZ

Liberi MARRA, CAPPIO

Allenatore VALENTINI PRECEDENTI

5, tutti in SuperLega (1 successo Vibo Valentia, 4 successi Monza)

ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Vero Volley Monza 1-3 (3a giornata di andata SuperLega Credem Banca 2018/2019 – 28/10/2018, Pala Valentia) EX

PER VIBO VALENTIA

Leonardo Focosi, a Monza (Serie B maschile) dal 2016 al 2018

PER MONZA

Simone Buti, a Vibo Valentia nella stagione 2012/2013 A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Stefano Giannotti – 7 punti ai 2000 (Vero Volley Monza).

In Carriera: Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Andrea Galliani – 3 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 5 attacchi vincenti ai 2000, Viktor Yosifov – 10 attacchi vincenti ai 1000 (Vero Volley Monza); Stefano Mengozzi – 8 punti ai 2300 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia). CURIOSITÀ

Leonardo Focosi, giovane cresciuto al Consorzio Vero Volley, è ora in forza alla squadra calabrese. Focosi è stato tra i protagonisti delle due belle stagioni della formazione di Serie B maschile della Veneto Gas & Power Volley Milano nella terza categoria del volleynazionale.

Focosi e Arasomwan, quest’ultimo giocatore della Vero Volley Monza, sono stati compagni di squadra nella passata stagione.

Andrea Galliani (schiacciatore Vero Volley Monza): “Affrontiamo Vibo Valentia con l’obiettivo di fare punti, risollevare il morale e con lui la nostra posizione in classifica. Contro Milano abbiamo cercato di fare la nostra pallavolo ma non ci siamo riusciti. Loro hanno giocato molto bene e noi non abbiamo avuto la forza di essere incisivi in battuta per metterli in difficoltà: tutti aspetti che non dovremo replicare contro Vibo Valentia. Con serenità e grinta possiamo uscire da questo periodo poco positivo”. Affrontiamo Vibo Valentia con l’obiettivo di fare punti, risollevare il morale e con lui la nostra posizione in classifica. Contro Milano abbiamo cercato di fare la nostra pallavolo ma non ci siamo riusciti. Loro hanno giocato molto bene e noi non abbiamo avuto la forza di essere incisivi in battuta per metterli in difficoltà: tutti aspetti che non dovremo replicare contro Vibo Valentia. Con serenità e grinta possiamo uscire da questo periodo poco positivo”. Posticipo 3a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 6 febbraio 2019, ore 20.30

VERO VOLLEY MONZA – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Lega Volley Channel

(Saltalippi-Simbari) Terzo arbitro: Laurita

Addetto al Video Check: Ugolotti Segnapunti: Anessi

Venerdì 8 febbraio 2019, ore 20.30

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Emma Villas Siena Diretta Lega Volley Channel

(Gnani-Boris) Terzo arbitro: Mannarino

Addetto al Video Check: Diana Segnapunti: Costa CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia 51, Itas Trentino 50, Cucine Lube Civitanova 47, Azimut Leo Shoes Modena 42, Revivre Axopower Milano 39, Calzedonia Verona 35, Kioene Padova 29, VERO VOLLEY MONZA 24, Consar Ravenna 23, Top Volley Latina 21, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 16, Emma Villas Siena 12, BCC Castellana Grotte 6

1 incontro in meno: Vero Volley Monza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, Emma Villas Siena

