Carnevale: a Brugherio carri e costumi ispirati a Leonardo da Vinci

Brugherio si prepara alla 40esima parata di Carnevale organizzata dalla Comunità Pastorale Epifania del Signore con il patrocinio comunale. “Leonardite” è lo slogan proposto per la nuova edizione, che vedrà sfilare per le strade della città carri e costumi ispirati al grande genio, Leonardo da Vinci, nato nel 1452 ad Anchiano, piccolo borgo vicino a Vinci (FI) e morto ad Amboise (Francia) nel 1519.

Nel 500° anniversario della sua morte la città si prepara ad omaggiare lo straordinario talento creativo di un uomo in grado di dedicare tutta la sua vita all’arte, alla scienza e all’innovazione con tanti eventi, primo tra tutti il palio carnevalesco in programma domenica 3 marzo.



Appuntamento quindi alle ore 14:15 in piazza Roma per il ritrovo del corteo. Alle ore 14:45 inizio della sfilata di cortei e carri che prenderà il via da via Tre Re e, dopo aver transitato per via Dante – via Filzi – via Galvani – via Monte Sabotino – via Sciviero – via San Giovanni Bosco – via Doria – via Manin – via Italia – Cavour, arriverà intorno alle 16:30 in piazza Roma per un breve momento di animazione organizzato dal gruppo adolescenti della Comunità Pastorale Epifania del Signore e dove sarà allestito anche un punto di ristoro.

Tutti i bambini fino alla 1° elementare dovranno essere accompagnati da almeno un adulto in costume.

In caso di maltempo la sfilata verrà sospesa, ma il Carnevale si festeggerà ugualmente all’Oratorio San Giuseppe dove grandi e piccini, tutti rigorosamente mascherati, si ritroveranno dalle ore 15 per un momento di festa con musica, balli e tanto divertimento.

Foto apertura archivio MBNews

