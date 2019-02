Anziani, ma giovani dentro: a Monza e Brianza l’Auser cerca volontari

Negli ultimi decenni la speranza di vita, grazie ai progressi della scienza e al miglioramento delle condizioni generali di vita, si è molto allungata. E l’Italia, dove ormai quasi un quarto dei residenti ha più di 65 anni, è tra quelli che ha più beneficiato di questo trend. Tanto da essere oggi il secondo Paese più vecchio al mondo dopo il Giappone.

Monza, in questa sorta di corsa verso l’elisir di lunga vita, non fa eccezione. Come dimostrano anche i dati statistici di “Monza in cifre 2018”. Da cui emerge, ad esempio, che il rapporto tra popolazione dai 65 anni in su e popolazione fino a 14 anni è ormai del 184,8 per cento.

Gli anziani di oggi, però, non sono come quelli di ieri. Recentemente, non a caso, la Società italiana di Gerontologia e Geriatria ha annunciato che si diventerebbe anziani a 75 anni, età in cui le persone sono equivalenti per “forza fisica” ad una di 55 anni nel 1980.

Ecco perché, molto più che in passato, nella società attuale, dopo essere riusciti ad aggiungere anni alla vita, adesso diventa fondamentale aggiungere vita agli anni. La solitudine, infatti, è una condizione molto presente. E, per un anziano, vivere in uno stato, per così dire, di isolamento accresce il rischio di patologie fisiche e mentali.

A Monza e in Brianza c’è chi si impegna per migliorare la qualità della vita individuale e la rete di relazioni sociali. Una sfida decisiva nel mondo contemporaneo, ma anche per prevenire la spesa in servizi sanitari. Si tratta dell’Auser (AUtogestione SERvizi), un’associazione di volontariato e promozione sociale. Che, costituita nel 1989 dalla Cgil e dal Sindacato dei pensionati Spi-Cgil, quotidianamente, anche nel nostro territorio, si prodiga per favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società.

“La nostra proposta associativa è rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse” afferma Tosco Giannessi, presidente di Auser Monza e Brianza. “L’esperienza acquisita con oltre 25 anni di attività, in particolare con l’attività di accompagnamento delle persone anziane e fragili – continua – ci ha portato a considerare la solitudine come il problema che più limita la vita dei nostri anziani e come obiettivo primario delle sue attività future l’aiuto alle persone sole”.

L’Auser Monza e Brianza, per svolgere il suo impegnativo compito, rafforzare la rete di solidarietà e continuare a garantire i servizi sul territorio, è alla ricerca di nuovi volontari. D’altro canto le attività sono numerose. Dal trasporto/accompagnamento di persone anziane o non autosufficienti per visite mediche o riabilitative, consegna pasti a domicilio, attività di compagnia.

Fino alla socializzazione attraverso attività ludiche, corsi, dibattiti e al turismo culturale. Su quest’ultimo fronte è stato da poco inaugurato “Sindacato arte”, un corso di formazione presso la Camera del Lavoro di Monza, in collaborazione con lo Spi-Cgil (leggi l’articolo).

“È evidente come per la qualità dei servizi da noi svolti e la tipologia di persone a cui facciamo riferimento, sia necessario essere più vicini possibile al bisogno delle persone – sostiene il presidente Giannessi – questo è possibile grazie alla nostra rete sul territorio e alla preziosa collaborazione di Cgil e di Spi-Cgil”.

Per fare il volontario in Auser è sufficiente presentarsi a una delle sedi dislocate sul territorio o chiamare al numero 039.2731149. Ma esistono anche altri modi per sostenere l’attività di volontariato di Auser: tramite il 5X1000, indicando il codice fiscale 97321610582 nella sezione relativa al sostegno degli enti di volontariato, oppure tesserandosi presso una delle sedi.

La rete Auser in Provincia di Monza e della Brianza:

Auser Volontariato Besana in Brianza Via Vittorio Emanuele 2° 3/c, Besana in Brianza 20842 Auser “Primavera” Biassono Via Porta Mugnaia 12, Biassono 20853 Auser Arcobaleno Carate Brianza Piazza Risorgimento 5, Carate Brianza 20841 Auser Filo d’Argento Lissone Via Della Lega Lombarda 1, Lissone 20851 Auser Volontariato Cesano Maderno Via S. Martino 7, Cesano Maderno 20811 Auser Insieme “Erminia Sala” Desio Via Fratelli Cervi 25, Desio 20832 Auser Volontariato Limbiate Onlus Piazza Aldo Moro 1, Limbiate 20812 Auser Libera Associazione Anziani e Pensionati Limbiate Villaggio Giovi Piazza Aldo Moro 1, Limbiate 20812 Auser Filo d’Argento Muggiò Via Galvani 2, Muggiò 20835 Auser Volontariato Brianza Via Premuda 17, 20900 Monza Auser Novese Cascina Triestina Nova Milanese Via Pietro Nenni 3, Nova Milanese 20834, Auser Filo d’Argento Varedo Via Monza 18, Varedo 20814 Auser Filo d’Argento Monza Via D’Annunzio 35, Monza 20900 Auser Insieme San Rocco Monza Via D’Annunzio 35, Monza 20900 Circolo Anziani per il ballo Via Bestetti 6, Villasanta 20852 Auser Volontariato Barlassina Piazza Cavour 3, Barlassina 20825 Auser Socialità e Solidarietà Arcore Via S. Apollinare 1, Arcore 20862 Centro Sociale Anziani Carnate Piazzale Banfi 3, Carnate 20866 Associazione Quartiere Stazione di Carnate Via Pascoli SNC, Carnate 20866 Auser Volontari di Cavenago Brianza Via Mazzini 29, Cavenago Brianza 20873 Associazione Volontari Mezzago Via Fratelli Brasca 5, Mezzago 20883 Auser Volontari Ornago Via Santuario 29, Ornago 20876

