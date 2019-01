Villasanta, ztl in via Matteotti: quasi 10mila euro di multe in un mese

Trecento multe in un solo mese per un totale di circa 8.500 euro. E’ questo il bilancio del mese di dicembre delle sanzioni inviate agli automobilisti che non hanno rispettato la ztl di via Matteotti. Il tratto di strada riservato ai pullman che da via Edison porta alla rotonda di via Veneto, continua a fare strage di multe soprattutto tra i non residenti in paese e soprattutto di sera.

Il 98% delle multe riguarda infatti i non villasantesi. A quanto pare non bastano le due telecamere ben visibili e i quattro cartelli posizionati proprio all’ingresso della via per disincentivare il passaggio delle auto. La multa per questo genere di infrazione è di 28 euro se pagata nei primi cinque giorni e, secondo quanto fa sapere il Comune, gli automobilisti sono solerti nel pagare questo genere di sanzioni.

E sempre in tema di telecamere l’amministrazione comunale per il 2019 ha in programma di aumentare la videosorveglianza. “Abbiamo intenzione di aumentare il numero di telecamere sul territorio comunale- ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Carlo Natalizi-. Punteremo l’attenzione soprattutto su alcuni punti critici del territorio dove vengono abbandonati i rifiuti e dove c’è il parcheggio selvaggio negli orari in cui i vigili non sono in servizio”.

