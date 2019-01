Sanità privata, 50mila lavoratori da 12 anni in attesa del rinnovo di contratto

Prosegue senza sosta la mobilitazione dei circa 50mila lavoratori delle 670 strutture della sanità privata in Lombardia, che da 12 anni attendono il rinnovo del contratto. Da inizio gennaio a oggi decine le iniziative organizzate sul territorio per sollecitare le associazioni datoriali Aris e Aiop a chiudere una trattativa che prosegue da più di un anno.

“Il ritardo è ormai insopportabile”, denunciano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia che sollecitano Regione Lombardia a intervenire per il rinnovo.

I sindacati hanno anche avviato una raccolta firme per chiedere ai cittadini di solidarizzare con chi si prende cura della loro salute.

Mercoledì 30 gennaio lavoratori della sanità privata da tutta la Lombardia arriveranno a Milano per una manifestazione a sostegno del contratto.

Per illustrare le ragioni della protesta, i risultati della raccolta firme e i dettagli della manifestazione, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia organizzano una conferenza stampa lunedì 28 gennaio, alle ore 12.00, c/o sede Cisl Fp Lombardia in viale Lunigiana 42, a Milano.

Interverranno i tre segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia, Manuela Vanoli, Mauro Ongaro, Daniele Ballabio.

