Perfettamente riuscita la seconda edizione del trofeo di nuoto “Città di Monza”

E’ stato un autentico trionfo il 2° Trofeo di Nuoto Città di Monza organizzato da ASC con la collaborazione di Sport management la società che ha in gestione l’impianto natatorio “Pia Grande”. Una manifestazione riuscitissima sia in termini di presenze sia in termini di risultati per gli atleti e la società di casa: l‘impianto della cittadina brianzola è stato letteralmente preso d’assalto con 600 partecipanti che hanno dato vita a 1600 gare in un weekend ricco di sport e spettacolo.

Una prova resa ancora più preziosa dal risultato ottenuto dalla società di casa con la Sport Management Pallanuoto che con 389 punti conquistati dai suoi atleti si è piazzata al primo posto assoluto nella classifica riservata alle società precedendo la Sicilia Nuoto SSD (184 punti) e il tea Trezzo Sport SSD. Grande successo infine per la nuova formula adottata per la manifestazione con finali di categoria per ogni gara. Grande soddisfazione poi da parte degli atleti per l’organizzazione dell’evento ben coordinato dalla divisione sport di Sport Management e dagli allenatori delle sezioni nuoto della società.

Il secondo trofeo città di Monza organizzato da ASC e Sport Management non è però l’unico grande appuntamento dedicato al nuoto che ha fatto tappa nella piscina di via Murri. Il prossimo 23 e 24 marzo, infatti, sempre presso il Centro Natatorio Pia Grande si svolgerà il Trofeo Nuoto Supermaster che per la prima volta si disputerà in Brianza (in precedenza la sede era Mantova). Questo anche per favorire la massima presenza degli atleti e delle società italiane.

