Monza, domeniche da favola al Teatro Triante con la rassegna ragazzi

Torna domenica 27 gennaio al Teatro Triante di Monza la rassegna di teatro ragazzi “…e un sacco di gente soprattutto bambini” giunta alla trentaduesima edizione e organizzata dalla cooperativa teatrale La Baracca di Monza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monza.

Quest’anno il programma della rassegna sarà composto da sei appuntamenti mattutini per i piccolissimi, dai 18 ai 36 mesi, e da sei proposte pomeridiane dedicate ai bambini dai tre anni.

Gli spettacoli per i piccolissimi, della durata di circa 30 minuti, saranno caratterizzati da coinvolgenti narrazioni accompagnate da morbidi pupazzi, buffi oggetti colorati, sonagli e campanelli o piccoli personaggi di stoffa. I piccolissimi spettatori saranno accolti, insieme ai loro accompagnatori, sul palcoscenico del teatro che sarà allestito con cuscini e luci soffuse per permettere la massima vicinanza con gli attori e gli oggetti animati.

Gli spettacoli pomeridiani saranno invece dedicati al teatro di figura nelle sue diverse accezioni: pupazzi , ombre cinesi, marionette, burattini e oggetti strampalati racconteranno fiabe rivisitate e storie originali attingendo in chiave contemporanea alla più profonda tradizione dell’arte teatrale rivolta all’infanzia.

I 12 appuntamenti per famiglie saranno animati da compagnie teatrali provenienti da Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.

La Rassegna è diretta e organizzata dalla cooperativa teatrale La Baracca di Monza, con la collaborazione e il contributo dell’Assessorato alle Politiche Cultura del Comune di Monza e con il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza presso il Teatro Triante in Via Duca d’Aosta 8/a Monza.

Di seguito i primi appuntamenti della Rassegna: sul sito www.baraccadimonza.it è attivo il servizio di prenotazioni. Costo del biglietto: 5 euro.

Teatro Triante – Monza

27 gennaio 2019, ore 10:30

CIPPICÌ – una fame da bruco

Compagnia: La Baracca di Monza

spettacolo per bambini dai 18 ai 36 mesi

ingresso € 5

Nel bosco alla luce della luna su una foglia luccica un piccolissimo uovo, e quando il sole caldo sorge – pop! – esce dall’uovo un piccolissimo, ma affamatissimo bruco… Le poetiche realizzazioni in stoffa, lana e bottoni si trasformano nel magico racconto teatrale che narra le avventure e disavventure di un piccolo bruco nella sua strada per diventare grande. E al termine l’ attesa e sorprendente metamorfosi! Una piccola narrazione per parlare della poesia della natura e dell’avventura del crescere.

Teatro d’attore con pupazzi e musica

Teatro Triante – Monza

27 gennaio 2019, ore 16:30

NEL GIARDINO DI STELLA FRITTELLA

Compagnia: La Baracca di Monza

spettacolo per bambini dai 3 anni

ingresso € 5

Stella Frittella è una maga tutta da ridere ma è anche una provetta giardiniera. Con l’aiuto dell’inseparabile amico Gino Panino seminerà, accudirà e assisterà alla nascita di una giovane pianta per arricchire il suo già folto giardino. Racconterà storie sulla relazione fra gli uomini e il proprio ambiente, sulla pazienza e l’attesa che ogni crescita pretende, sulla cura e sull’amore ingrediente indispensabile per far crescere ogni relazione. Tutte doti necessarie per essere a tutti gli effetti abili “pollici verdi”, e non solo.

Teatro d’attore con oggetti animati

Teatro Triante – Monza

3 febbraio 2019, ore 10:30

FRATELLINI

Compagnia: La Baracca di Monza

spettacolo per bambini dai 18 ai 36 mesi

ingresso € 5

Pozor e i suoi fratellini vivono nel bosco. Pazar è piccola e delicata, Pezer è risoluta e amante del bel canto, Pizir è chiacchierone e Pozor… è gigantesco. Ha orecchie grandissime, occhi enormi, bocca smisurata e una voce che assomiglia ad un rombo di tuono. La sua diversità lo porterà ad allontanarsi e ad intraprendere un viaggio alla scoperta del suo generoso cuore. Fratellini affronta il tema della fiducia in sé stessi, dell’accettazione dei propri limiti, del valore delle differenze. Lo spettacolo è la riduzione e l’adattamento per i bambini più piccoli dello spettacolo Stella Frittella.

Teatro d’attore con oggetti

Teatro Triante – Monza

3 febbraio 2019, ore 16:30

IL BAULE DI PETER PAN

Compagnia: La Baracca di Monza

spettacolo per bambini dai 3 anni

ingresso € 5

Pirata S. e Pirata F. arrivano da isole diverse, seguendo mappe diverse, ma si trovano insieme sull’Isola Che Non C’è davanti allo stesso baule. Qualcuno ha sicuramente sbagliato! L’una è certa di dover portare quel baule a Peter Pan mentre per l’altra è indiscutibile che sia lei a dover portare il baule di Peter Pan. Chi ha ragione? Cercando di scoprirlo le due corsare duellano in uno scontro/confronto pieno di storie strampalate e racconti di avventura. Ma su entrambe si allunga l’ombra di un misterioso pericolo: un insistente, minaccioso, assillante ticchettio!

Teatro d’attore con pupazzi

Teatro Triante – Monza

17 febbraio 2019, ore 10:30

COCCOLAMI

Compagnia: La Baracca di Monza

spettacolo per bambini dai 18 ai 36 mesi

ingresso € 5

Di baci e bacini vi racconteremo, di baci colore dell’arcobaleno di baci volanti, di baci cantanti, di baci di mamma che sanno di panna. E coccole, tante, da sera a mattina che siano almeno una dozzina e anche di più, perché lo sanno i piccini è morbido e bello stare vicini.

Coccolami mette in scena la relazione adulto-bambino, intrisa di affetti e fisicità, raccontando la forza e il potere comunicativo di un gesto affettuoso, attraverso la messa in scena di una vera e propria “enciclopedia delle coccole”.

Teatro d’attore con oggetti e pupazzi

Teatro Triante – Monza

17 febbraio 2019, ore 16:30

MI RENDO CONTO

Compagnia: Teatrino dell’Es

spettacolo per bambini dai 3 anni

ingresso € 5

Uno spettacolo per esplorare giocosamente la magia fuori dal tempo del teatro di figura. La scena è popolata da sorprendenti creature mosse da mani umane: pupazzi, marionette, burattini, che raccontano storie, vivono avventure, agiscono in modo buffo e spericolato. Un caleidoscopico varietà teatrale e musicale che ripercorre la storia teatrale dalla Commedia dell’Arte nostrana a nuove tecniche e linguaggi espressivi. Tra divertenti sketch e coinvolgenti racconti di burattinai si svelano trucchi e mestieri di un’arte millenaria.

Teatro d’attore con marionette e burattini

Teatro Triante – Monza

17 marzo 2019, ore 10:30

CIPPICÌ – una fame da bruco

Compagnia: La Baracca di Monza

spettacolo per bambini dai 18 ai 36 mesi

ingresso € 5

Nel bosco alla luce della luna su una foglia luccica un piccolissimo uovo, e quando il sole caldo sorge – pop! – esce dall’uovo un piccolissimo, ma affamatissimo bruco…

Le poetiche realizzazioni in stoffa, lana e bottoni si trasformano nel magico racconto teatrale che narra le avventure e disavventure di un piccolo bruco nella sua strada per diventare grande. E al termine l’ attesa e sorprendente metamorfosi! Una piccola narrazione per parlare della poesia della natura e dell’avventura del crescere.

Teatro d’attore con pupazzi e musica

Teatro Triante – Monza

17 marzo 2019, ore 16:30

ERNEST E CELESTINE

Compagnia: Ruinart artisti associati

spettacolo per bambini dai 3 anni

ingresso € 5

Vi è capitato qualche volta di leggere una storia e restarne innamorati? Ernest e Celestine, il libro di Daniel Pennac, l’ho trovato per caso, abbandonato sul divano non so da chi … e..una pagina dopo l’altra..quando l’ho richiuso era già uno spettacolo che aveva voglia di nascere. Ernest e Celestine, un orso e una topolina..Pensate che possano mai diventare amici? Gli orsi, come gli uomini, non sopportano i topi..non terrebbero mai un topo in casa… ogni genere di animali, cani, gatti, conigli, serpenti, criceti….ma un topo no..giammai..e i topi, d’altra parte, come i bambini, sono terrorizzati dal Grande Orso Cattivo, che quando è affamato mangia di tutto..i bambini.. e naturalmente anche i topi.. in un sol boccone..senza nemmeno liberarli dei vestiti… E dunque, orsi e topi vivono in due mondi separati: gli orsi nel mondo di sopra, i topi nel mondo di sotto, e se capita che si incontrino succede il finimondo. È così da sempre, e le cose non si possono cambiare ….. ma siamo proprio sicuri che le cose non possano mai cambiare?..

Teatro d’attore con pupazzi

Teatro Triante – Monza

24 marzo 2019, ore 10:30

FRATELLINI

Compagnia: La Baracca di Monza

spettacolo per bambini dai 18 ai 36 mesi

ingresso € 5

Pozor e i suoi fratellini vivono nel bosco. Pazar è piccola e delicata, Pezer è risoluta e amante del bel canto, Pizir è chiacchierone e Pozor… è gigantesco. Ha orecchie grandissime, occhi enormi, bocca smisurata e una voce che assomiglia ad un rombo di tuono. La sua diversità lo porterà ad allontanarsi e ad intraprendere un viaggio alla scoperta del suo generoso cuore. Fratellini affronta il tema della fiducia in sé stessi, dell’accettazione dei propri limiti, del valore delle differenze. Lo spettacolo è la riduzione e l’adattamento per i bambini più piccoli dello spettacolo Stella Frittella.

Teatro d’attore con oggetti

Teatro Triante – Monza

24 marzo 2019, ore 16:30

HANSEL E GRETEL… OVVERO LA TRAPPOLA PERFETTA

Compagnia: Teatrombria

spettacolo per bambini dai 3 anni

ingresso € 5

“Chi rosicchia la casetta?” dice la strega, “Il Vento il venticello o il celeste bambinello“ rispondono i bambini con la bocca piena. La casa di marzapane, eccola là nel cuore della foresta, un’immagine che toglie il respiro e fa venire l’acquolina in bocca. Un’immagine che nessuno dimentica: com’è attraente e tentatrice questa immagine, e com’è terribile il rischio che si corre se si cede alla sua tentazione! Passare dalla paura di morire di fame a quella di essere divorati. Ma per fortuna l’astuzia vince sempre sulla cattiveria…e la strega può essere spinta nel forno e bruciare! Lo spettacolo prende ispirazione dalla famosa fiaba di Hansel e Gretel. Fintanto che i bambini continueranno a credere nelle streghe – e ci hanno sempre creduto e sempre ci crederanno – bisognerà raccontare loro che grazie alla loro abilità e alla loro astuzia si libereranno da queste figure persecutrici che popolano la loro immaginazione. Ma le streghe non popolano soltanto l’immaginario infantile e spesso la paura di essere “mangiati“ diventa una realtà anche nel mondo degli adulti!

Teatro d’attore e ombre con proiezioni video

Teatro Triante – Monza

31 marzo 2019, ore 10:30

COCCOLAMI

Compagnia: La Baracca di Monza

spettacolo per bambini dai 18 ai 36 mesi

ingresso € 5

Di baci e bacini vi racconteremo, di baci colore dell’arcobaleno, di baci volanti, di baci cantanti, di baci di mamma che sanno di panna. E coccole, tante, da sera a mattina che siano almeno una dozzina e anche di più, perché lo sanno i piccini è morbido e bello stare vicini.

Coccolami mette in scena la relazione adulto-bambino, intrisa di affetti e fisicità, raccontando la forza e il potere comunicativo di un gesto affettuoso, attraverso la messa in scena di una vera e propria “enciclopedia delle coccole”.

Teatro d’attore con oggetti e pupazzi

Teatro Triante – Monza

31 marzo 2019, ore 16:30

CAVOLI A MERENDA

Compagnia: Ditta Gioco Fiaba

spettacolo per bambini dai 3 anni

ingresso € 5

Due serissimi investigatori sono chiamati a indagare su un delitto improbabile: un tragico “affettamento di carote”. L’indagine comincia con l’intervento della polizia scientifica che esegue perquisizioni in sala con raccolta indizi e prove che coinvolgono gli spettatori. Ma le carote non sono le uniche ad avere fatto una brutta fine: la città è piena di cipolle smezzate, cavoli tagliuzzati, sedani a rondelline.

Mentre l’identikit del colpevole a mano a mano si completa però pare emergere una possibile soluzione inattesa al mistero: forse non c’è alcun crimine…forse ci troviamo di fronte all’opera di culinaria di uno chef!

Teatro d’attore interattivo

Prenotazioni dal sito WWW.BARACCADIMONZA.IT

Teatro Triante, via Duca d’Aosta 8/a, Monza

Per informazioni: Cooperativa Teatrale La Baracca di Monza – 039 463070 (dalle 10 alle 16)

info@baraccadimonza.it / www.baraccadimonza.it

