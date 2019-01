HRC Monza e Forte dei Marmi: in pista per la 17° giornata di campionato

Martedì si torna nuovamente in pista per la 17° giornata di campionato, con il Teamservicecar che ospita il Forte dei Marmi. Per i ragazzi di Colamaria si tratta di una gara dal grande coefficiente di difficoltà, contro un avversario di livello assoluto, che occupa la seconda posizione in classifica a 4 punti dal Lodi.

Il Forte vanta il miglior attacco della Serie A1 e in trasferta ha un rendimento discretamente solido, con un cammino che recita 4 vittorie, un pareggio (2-2 a Valdagno) e due sconfitte di differente lettura. La prima è giunta al debutto in campionato sull’ostica pista di Sarzana e con un paio di assenze pesanti, la seconda è maturata a sorpresa a Scandiano, dove Crudeli si è tolto la soddisfazione di battere la sue ex squadra per 5-2.

Analizzando le gare lontano dal PalaForte emerge un dato significativo: nei match con un risultato positivo non sono mai stati subiti più di 2 gol, ad eccezion fatta del 5-3 di Trissino.

Far gol al Forte è un problema che va seriamente affrontato da un Monza abile nella costruzione, ma deficitario al momento di concretizzare. In campionato sono ben sette le gare consecutive in cui non vengono realizzate più di 4 reti, una situazione a cui bisogna necessariamente trovare un rimedio, soprattutto in considerazione del fatto che la formazione di Bresciani, in occasione dei ko, ha sempre subito 5 reti.

In casa Forte i fari sono puntati sulla coppia Casas – Ambrosio, che finora ha sommato 47 reti in due (poco meno del 50% del fatturato dei maremmani), con l’azzurro chirurgico dal dischetto del rigore. Per l’ex scudettato con il Lodi c’è un 5/6 che lo piazza al secondo posto, dietro al solo Mitjans, cecchino del Breganze. Curioso anche come la formazione toscana sia l’unica ad aver portato ben 8 uomini ad aver segnato almeno 2 gol in queste prime 16 giornate.

Se davanti le cose vanno bene, in difesa funzionano alla grande: per Gnata le rete subite sono 39, solo 3 in meno del collega lodigiano Grimalt.

Che sarà una gara ricca di difficoltà lo conferma anche il “rapporto” che i biancorossoblu hanno contro le prime cinque della classifica, contro le quali ha ottenuto un solo punto (con il Breganze), collezionando tre ko interni (contro Lodi, Viareggio e Valdagno).

In casa Monza ovviamente c’è anche il bicchiere mezzo pieno. I ragazzi di Colamaria godono di un periodo di grande forma, vantano uno Zampoli in condizione e un gioco che raccoglie consensi su ogni pista. A conferma delle sensazioni che rilasciano le prestazioni, ovviamente, ci sono anche i risultati: nell’ultimo mese sono stati ottenuti 3 successi (contro Follonica, Thiene e Montreux), un pareggio (Breganze) e una sola sconfitta, patita a Valdagno. Quella contro i veneti ha anche “rovinato” una media reti subite di tutto rispetto: ad esclusione della gara contro i veneti, contro Follonica, Montreux e Thiene non sono mai state subite più di due reti ad incotro.

