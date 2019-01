Congresso Pd, a Monza e in Brianza vince Martina. I commenti dei protagonisti

La Brianza si differenzia dal resto d’Italia: vince Maurizio Martina.

Stiamo parlando del Congresso del Partito Democratico per eleggere il nuovo Segretario nazionale. Si sono infatti svolte in queste settimane le votazione riservate agli iscritti nei circoli.

Dalla Federazione di via Arosio fanno sapere che complessivamente, nelle 51 riunioni svolte, hanno votato in 1275, poco più del 50% degli iscritti e non c’è un vincitore netto contrariamente a quello che sta succedendo nel resto d’Italia dove, ad urne ancora aperte (si chiuderanno stasera, mercoledì 23 gennaio, ndr), sta conducendo il Governatore del Lazio Zingaretti con un punteggio che oscilla tra il 48 e il 51% seguito dal Segretario uscente Martina col 35% e da Giachetti che si assesta intono al 12%.

Nella nostra Provincia infatti, Maurizio Martina ha conquistato il 38% dei voti staccando di soli 12 preferenze Nicola Zingaretti (37%). Terzo è invece Roberto Giachetti (23%). A seguire si sono posizionati in ordine Maria Saladino (1,2%), Dario Corallo (0,7%) e Francesco Boccia (0,08%).

“I risultati confermano quanto è importante dentro il Partito Democratico il pluralismo e la capacità di tenere unite sensibilità diverse – spiega il Segretario provinciale Pietro Virtuani, ringraziando gli iscritti che si sono adoperati per il regolare svolgimento delle convenzioni – Adesso il nostro impegno è verso le primarie del 3 marzo, nelle quali lavoreremo per favorire la massima partecipazione e coinvolgimento possibile”.

Il coordinatore brianzolo della mozione di Maurizio Martina, denominata Fianco a Fianco è Vincenzo Di Paolo (già candidato Sindaco a Cogliate) che si dice “soddisfatto del risultato complessivo della provincia. Siamo contenti anche per come si è svolta questa prima fase delle convenzioni di circolo: è stata davvero un’occasione di confronto costruttivo tra gli iscritti al Partito. È stata compresa e condivisa la capacità di unire, fare sintesi, allargare che ha Maurizio Martina. La nostra volontà è che il congresso del PD non sia soltanto momento di discussione interna e autoreferenziale, ma parli al Paese e alla società. Le iniziative che abbiamo fatto e che faremo in vista delle primarie del 3 marzo vanno in questa direzione: dialogo con le realtà sociali per discutere di temi importanti per il nostro territorio a partire da lavoro, ambiente, trasporti. Per preparare le prossime sfide delle elezioni comunali ed europee”.

In suo sostegno arrivano anche le parole di Cristina Maranesi, portavoce dei comitati Diversamente lanciati dal Senatore Matteo Richetti in favore dello stesso Martina: “Il risultato è stato positivo nella nostra provincia, anche se vogliamo migliorare in occasione delle primarie aperte del 3 marzo perché sappiamo essere la nostra forza. L’apporto di energie fresche e l’entusiasmo dei comitati Diversamente che hanno sostenuto il progetto di Richetti in ticket con Maurizio Martina ha fatto la differenza”.

Dal comitato Zingaretti risponde Irene Zappalà (giovane assessora a Nova Milanese): “Siamo estremamente soddisfatti dall’esito delle convenzioni di circolo appena concluse. Il voto degli iscritti segnala, anche all’interno della nostra provincia, l’esistenza di un importante consenso intorno alla figura di Nicola Zingaretti. In un territorio in cui forte risultava il sostegno nei confronti del Segretario nazionale uscente, siamo orgogliosi del risultato ottenuto, che ci motiva a proseguire con determinazione la nostra azione verso il voto decisivo del prossimo 3 marzo”.

Il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale a Cesano Maderno, Mariano Delle Cave, è invece il responsabile dei sostenitori di Giachetti che commenta così il risultato: “La nostra mozione è risultata la più votata a Monza città, il che dimostra che aveva un senso presentarla perché ha raccolto i voti di una parte di elettori e iscritti che in questa fase non avrebbero partecipato o comunque non avrebbero votato per Martina, seppur fosse quello più vicino a Giachetti per il recente percorso. Questo congresso è stato un flop dal punto di vista della partecipazione, nella nostra provincia fra pochi mesi andranno al voto 31 comuni su 55 e gli iscritti hanno dimostrato di voler concentrarsi più sulle amministrative che per il congresso arrivato tardi”.

Presente in provincia anche il portavoce della calabrese Maria Saladino, unica donna in corsa in questo Congresso, il brugherese Carlo Livorno che commenta così i 15 voti racimolati: “Il risultato non è quello che ci si aspettava ma per essere l’inizio è un buon punto di partenza perché il nostro è e sarà un percorso destinato ad andare avanti, stiamo seminando perché come abbiamo raccontato in tutte le sezioni, per ripartire serve un vero cambiamento della classe dirigente”.

Per quanto riguarda le mozioni Corallo e Boccia non sono pervenuti coordinatori sul territorio brianzolo.

Ora la parola passa alla Commissione Congressuale che si riunirà questa sera per validare e ufficializzare i risultati. I delegati eletti in base al voto nei circoli poi si riuniranno presso la Federazione martedì 29 gennaio per la Convenzione provinciale, ultimo passaggio prima delle Primarie nazionali del 3 marzo aperte anche ai non iscritti al Partito.

