Annullata e rinvio della sentenza del geometra Magnano

La sentenza di condanna a un anno nei confronti di Francesco Magnano, ex sottosegretario regionale di Regione Lombardia e geometra della famiglia Berlusconi, è stata annullata con rinvio per decisione della V Sezione della Corte di Cassazione. Lo conferma l’avvocato difensore di Magnano, Marco Martini che ha dichiarato: “la sentenza di condanna era sbagliata, la Procura Generale si è associata alle tesi difensive”. Poi il legale ha proseguito “la vicenda non è certamente finita ma se la Cassazione annulla con rinvio una sentenza è pacifico che quella sentenza non andasse bene”. Poi ha concluso “questo tipo di interpretazione è stata accolta dalla Procura Generale”.

Francesco Magnano, studio a Macherio. (Monza) è stato condannato in primo grado a un anno e sei mesi per falso in atto pubblico, per essere andato a trovare in carcere, l’allora vicepresidente del Consiglio regionale lombardo Franco Nicoli Cristiani, accusato di presunte tangenti, nel gennaio 2012. Secondo l’accusa, per accedere a San Vittore il geometra si era spacciato per collaboratore dell’ex assessore regionale Massimo Buscemi. In Appello la condanna scese a 1 anno, la Corte accolse la tesi difensiva secondi cui un autodichiarazuine non costituiva un “atto pubblico”.

