Minaccia di farsi esplodere per evitare i controlli: venditore di botti nei guai

Vendeva abusivamente prodotti pirotecnici: scoperto, ha minacciato di farsi esplodere.

È successo a Monza nella serata di sabato 29 dicembre. Durante un servizio di controllo delle discoteche in vista della serata di Capodanno, la Polizia Locale si trovava in viale Sicilia, nei pressi dello Stadio Brianteo, quando ha notato il venditore. Subito è stato accertato che si trattasse di vendita abusiva di prodotti pirotecnici. È stato a quel punto che l’uomo, pur di sottrarsi ai controlli, ha minacciato di farsi esplodere.

Gli agenti hanno lanciato l’allarme e sul posto è giunta in aiuto una volante della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno così placato l’uomo e, rientrato il pericolo, l’hanno perquisito sequestrando 2mila pezzi di materiale pirotecnico per un valore di mercato di 4mila euro. Il venditore abusivo è stato poi sanzionato con una multa di 3mila euro per vendita senza autorizzazione.

L’intervento giungeva a conclusione di una giornata di controlli degli esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale in servizio congiunto con il personale della Polizia di Stato, con l’obiettivo di contrastare la vendita illegale di fuochi d’artificio in vista dell’imminente serata di fine anno.

Dall’ispezione sono stati accertati, a carico di gestori italiani, articoli pirotecnici in vendita sugli scaffali privi del marchio CE. Sono stati sequestrati 500 pezzi del valore commerciale di 2500 euro, con contestazione della sanzione amministrativa di 28.193 euro. Stessa sorte per un negozio gestito da cinesi con articoli pirotecnici privi del marchio CE, in cui è stata sequestrata della merce e comminata la stessa multa. Qui è stata anche rilevata un massa esplodente superiore al limite complessivo di 50 kg, con ulteriore sanzione amministrativa di 516 euro per vendita senza licenza.

