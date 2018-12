Dalla Regione pioggia di fondi per la rete fognaria

1,1 milioni di euro per interventi sulle reti fognarie e di depurazione delle acque: questo è quanto stato deliberato da Regione Lombardia. Il Pirellone, nello specifico per la provincia di Monza e Brianza, ha deciso di ripartire le risorse in questo modo: 400.000 sono destinati alla dorsale di adduzione da Bernareggio a Correzzana; 445.000 euro per il potenziamento della rete fognaria di Albiate, da via Porta a via Caravaggio e SP 6. Infine 292.000 per l’adeguamento e il potenziamento della rete fognaria di Seveso, nei tratti compresi tra via Vittorio Veneto, via Manzoni e via Cuoco.

REGIONE SOSTIENE COMPLETAMENTO RETI SUL TERRITORIO – “Gli interventi che andiamo a finanziare riguardano, nello specifico, il completamento delle reti fognarie e interessano agglomerati sparsi in tutto il territorio, su 8 province lombarde – ha spiegato l’assessore Foroni -. Regione Lombardia continuerà quindi a sostenere interventi che rispondono alle sollecitazioni dell’Unione europea e degli stessi Comuni interessati e intendono essere risolutivi rispetto a situazioni deficitarie, causa negli ultimi anni di procedimenti di infrazione comunitaria, rispondendo alla sempre più pressante richiesta di

miglioramento della qualità delle acque da parte dei cittadini lombardi”.

SUPERAMENTO FRAMMENTAZIONE E EFFICIENTAMENTO DELLA RETE – “Siamo partiti nel 2011 da una situazione frammentatissima e con resistenze notevoli da parte di molti Comuni – ha concluso l’assessore -. Oggi, grazie alla riorganizzazione e al gestore unico, abbiamo fatto passi da gigante, risparmiando, e reinvestendo nella rete idrica, riuscendo addirittura a quadruplicare gli interventi”.

