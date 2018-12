Concessionaria F.lli Mombelli presenta la nuova e tecnologica KIA Ceed

F.lli Mombelli presenta la terza generazione di KIA Ceed, progettata per ridefinire gli elementi distintivi del suo segmento e diventarne il riferimento tecnologico più avanzato.

Le due versioni, berlina cinque porte e Sportswagon rendono ogni viaggio un’esperienza emozionante, grazie a una gamma di nuove tecnologie che ne potenziano il comfort, la connettività e la sicurezza su strada.

La nuova generazione di KIA Ceed è arrivata nelle concessionarie da poche settimane e sta già facendo parlare molto di sé.

Il look è completamente rinnovato e di impronta marcatamente europea, con esterni grintosi ed appeal sportivo, griglia anteriore a due livelli incorniciata da gruppi ottici full-Led, cornici cromate e cerchi in lega bicolor da 17″. Il carattere è dinamico ed enfatizzato da spoiler High Glossy black, luci diurne posteriori a Led e scarico cromato.

L’ampia gamma di motorizzazioni benzina e diesel è conforme alle severe norme sulle emissioni Euro 6d TEMP, con potenze che vanno da 100 CV a 140 CV; il cambio manuale a 6 marce oppure l’automatico a doppia frizione (DCT) offrono la massima fluidità ed efficienza, abbinati alla reattività del nuovo sistema di sospensioni indipendenti, per una dinamica di guida a livello “premium”.

Stile e tecnologia si combinano con interni eleganti e spaziosi in un’atmosfera decisamente accogliente, mentre il cruscotto orizzontale integra alla perfezione lo schermo “floating” touch da 8” del sistema infotainment che, grazie ai KIA Connected Services-TomTom Live, permette aggiornamenti rapidi e accesso a molteplici informazioni.

Sul fronte della sicurezza, Kia Ceed è ai vertici della categoria con i suoi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), dispositivi di assistenza alla guida che rendono ogni viaggio più sicuro e piacevole. Il sistema di avviso superamento carreggiata con correzione autonoma (LKAS) ed il Cruise Control Adattivo (SCC) con Stop and Go interagiscono tra loro, garantendo la sicurezza della guida autonoma di 2° livello (LFA).

L’auto infatti, regola autonomamente accelerazione, frenata e sterzo, sorvegliando i veicoli e le condizioni generali del traffico. Le dotazioni per una protezione a 360° sono completate dal sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e dei veicoli in avvicinamento in retromarcia, dal Sistema di assistenza alla frenata di emergenza (FCA) e, infine, dal Sistema di rilevamento stanchezza del conducente.

Come da tradizione KIA, anche la nuova Ceed ha il vantaggio della garanzia di ben sette anni o 150 mila chilometri, unica in tutta Europa.

Concessionaria F.lli Mombelli: Viale Campania 34

Monza (MB) tel. 039.2003939 – info@mombelli.auto – www.mombelli.auto

